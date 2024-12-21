После длительной паузы. Экс-игрок Днепра-1 может перейти в Зарю

Экс-защитник «Днепра-1» и «Миная» Олег Горин может перейти в «Зарю».

Последние полгода игрок находится без клуба. Горину не удалось найти команду этим летом. Ранее Горин заявлял, что восстанавливается от травмы и сейчас уже готов к игре.

Сообщается, что у игрока есть предложения из Первой лиги, Премьер-лиги и из Европы. 24-летний защитник может стать первым новичком «Зари».

Ранее сообщалось, что «Заря» ищет усиление на три позиции.