Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. После длительной паузы. Экс-игрок Днепра-1 может перейти в Зарю
Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 16:31 |
1205
0

После длительной паузы. Экс-игрок Днепра-1 может перейти в Зарю

Олег Горин может вернуться в УПЛ

21 декабря 2024, 16:31 |
1205
0
После длительной паузы. Экс-игрок Днепра-1 может перейти в Зарю
Олег Горин

Экс-защитник «Днепра-1» и «Миная» Олег Горин может перейти в «Зарю».

Последние полгода игрок находится без клуба. Горину не удалось найти команду этим летом. Ранее Горин заявлял, что восстанавливается от травмы и сейчас уже готов к игре.

Сообщается, что у игрока есть предложения из Первой лиги, Премьер-лиги и из Европы. 24-летний защитник может стать первым новичком «Зари».

Ранее сообщалось, что «Заря» ищет усиление на три позиции.

По теме:
Названа сумма трансфера албанского вингера Цары в Александрию
Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Судаков, однозначно, не будет лучшим бомбардиром УПЛ»
ФОТО. «С кентом». Алиев променял Милевского на легендарного боксера
Олег Горин Заря Луганск Днепр-1 Минай трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Іван Распутін Источник
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. «Удачи». Срна со звездой Реала поддержали Усика перед боем
Футбол | 21 декабря 2024, 16:27 2
ФОТО. «Удачи». Срна со звездой Реала поддержали Усика перед боем
ФОТО. «Удачи». Срна со звездой Реала поддержали Усика перед боем

Лука Модрич и Дарио Срна верят в успех украинского боксера

«Клоун, б*я, сюда посмотри». Милевский уничтожил звезду Динамо. За что?
Футбол | 21 декабря 2024, 10:32 25
«Клоун, б*я, сюда посмотри». Милевский уничтожил звезду Динамо. За что?
«Клоун, б*я, сюда посмотри». Милевский уничтожил звезду Динамо. За что?

Бывшему нападающему киевлян не понравился анекдот от Владислава Ваната

В команде Усика обвинили Фьюри в нарушении. Известно, что пошло не так
Бокс | 21.12.2024, 07:41
В команде Усика обвинили Фьюри в нарушении. Известно, что пошло не так
В команде Усика обвинили Фьюри в нарушении. Известно, что пошло не так
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
Бокс | 21.12.2024, 10:04
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
Эксперт рассказал, как Челси может заставить Мудрика заплатить за допинг
Футбол | 20.12.2024, 22:30
Эксперт рассказал, как Челси может заставить Мудрика заплатить за допинг
Эксперт рассказал, как Челси может заставить Мудрика заплатить за допинг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
20.12.2024, 15:42 90
Футбол
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
20.12.2024, 09:56 13
Футбол
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
19.12.2024, 17:54
Другие виды
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
20.12.2024, 07:48
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
20.12.2024, 05:10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезду Динамо выгнали из европейского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезду Динамо выгнали из европейского клуба
20.12.2024, 08:47 16
Футбол
ВИДЕО. Россияне уничтожили машину звезды сборной Украины
ВИДЕО. Россияне уничтожили машину звезды сборной Украины
20.12.2024, 13:03 22
Футбол
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
21.12.2024, 11:33 29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем