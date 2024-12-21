Украина. Премьер лига21 декабря 2024, 16:31 |
1205
0
После длительной паузы. Экс-игрок Днепра-1 может перейти в Зарю
Олег Горин может вернуться в УПЛ
21 декабря 2024, 16:31 |
1205
0
Экс-защитник «Днепра-1» и «Миная» Олег Горин может перейти в «Зарю».
Последние полгода игрок находится без клуба. Горину не удалось найти команду этим летом. Ранее Горин заявлял, что восстанавливается от травмы и сейчас уже готов к игре.
Сообщается, что у игрока есть предложения из Первой лиги, Премьер-лиги и из Европы. 24-летний защитник может стать первым новичком «Зари».
Ранее сообщалось, что «Заря» ищет усиление на три позиции.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 декабря 2024, 16:27 2
Лука Модрич и Дарио Срна верят в успех украинского боксера
Футбол | 21 декабря 2024, 10:32 25
Бывшему нападающему киевлян не понравился анекдот от Владислава Ваната
Бокс | 21.12.2024, 07:41
Бокс | 21.12.2024, 10:04
Футбол | 20.12.2024, 22:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.12.2024, 15:42 90
20.12.2024, 09:56 13
19.12.2024, 17:54
20.12.2024, 07:48
20.12.2024, 05:10
20.12.2024, 08:47 16
20.12.2024, 13:03 22
21.12.2024, 11:33 29