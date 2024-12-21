Ценник известен. Арсенал попытается подписать звездного защитника Барселоны

Французский защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде может стать игроком лондонского «Арсенала», сообщает El Nacional.

По информации источника, «канониры» готовы предложить за игрока 40 миллионов евро. В Лондоне видят в игроке серьезное усиление обороны, Артеу привлекает универсализм игрока.

Сам Жюль также не против стать частью проекта Микеля Артеты, но пока что он все равно видит своим приоритетом именно каталонский клуб.

Ранее сообщалось о том, что Артета рассказал о том, когда Зинченко сможет сыграть за «Арсенал»