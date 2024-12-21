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Англия
21 декабря 2024, 16:51 |
447
0

Полный провал. Манчестер Сити проиграл девять игр из двенадцати

Манчестер Сити потерпел поражение от Астон Виллы

21 декабря 2024, 16:51 |
447
0
Полный провал. Манчестер Сити проиграл девять игр из двенадцати
Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» одолела «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

Игра прошла на «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Для горожан это поражение стало девятым в последних 12-ти матчах, это больше, чем в последних 106-ти матчах, горожане потерпели лишь 8 поражений в сумме.

В последних 12-ти матчах у «горожан» 9 поражений, 1 победа и две ничьи. Это худший результат в карьеру главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы.

В турнирной таблице «горожане», имея в своем активе 27 очков, занимает шестое место.

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Іван Распутін Источник
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