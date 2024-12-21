Полный провал. Манчестер Сити проиграл девять игр из двенадцати

21 декабря в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» одолела «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

Игра прошла на «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Для горожан это поражение стало девятым в последних 12-ти матчах, это больше, чем в последних 106-ти матчах, горожане потерпели лишь 8 поражений в сумме.

В последних 12-ти матчах у «горожан» 9 поражений, 1 победа и две ничьи. Это худший результат в карьеру главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы.

В турнирной таблице «горожане», имея в своем активе 27 очков, занимает шестое место.