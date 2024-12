Полный провал. Манчестер Сити проиграл девять игр из двенадцати

21 декабря в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» одолела «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

Игра прошла на «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Для горожан это поражение стало девятым в последних 12-ти матчах, это больше, чем в последних 106-ти матчах, горожане потерпели лишь 8 поражений в сумме.

В последних 12-ти матчах у «горожан» 9 поражений, 1 победа и две ничьи. Это худший результат в карьеру главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы.

В турнирной таблице «горожане», имея в своем активе 27 очков, занимает шестое место.

Man City have now lost nine of their last 12 games across all competitions, more than in the previous 106 matches combined (8) and are winless in their last eight away games, losing seven.



