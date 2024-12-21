Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоится большое шоу бокса.

Главным событием станет бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также второстепенной IBO).

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На ринге встретятся украинец Александр Усик (22-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Футбольный клуб «Полесье» Житомир, игроком которого официально является Александр Усик, представил специальную лимитированную форму, сделанную в честь праздника бокса. Она выпущена только в количестве 100 экземпляров, ее стоимость составляет 4000 грн.

ФОТО. Лимитированная форма Полесья к бою Усика. Стоимость – 4000 гривен