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  4. ФОТО. Лимитированная форма Полесья к бою Усика. Стоимость – 4000 гривен
Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 12:54 |
444
0

ФОТО. Лимитированная форма Полесья к бою Усика. Стоимость – 4000 гривен

Житомирский клуб выпустил специальный комплект под бой украинского чемпиона

21 декабря 2024, 12:54 |
444
0
ФОТО. Лимитированная форма Полесья к бою Усика. Стоимость – 4000 гривен
ФК Полесье. Александр Усик

Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоится большое шоу бокса.

Главным событием станет бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также второстепенной IBO).

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На ринге встретятся украинец Александр Усик (22-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Футбольный клуб «Полесье» Житомир, игроком которого официально является Александр Усик, представил специальную лимитированную форму, сделанную в честь праздника бокса. Она выпущена только в количестве 100 экземпляров, ее стоимость составляет 4000 грн.

ФОТО. Лимитированная форма Полесья к бою Усика. Стоимость – 4000 гривен

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Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Усик - Тайсон Фьюри Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу игровая форма фото
Дмитро Вербинський Источник: ФК Полесье
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