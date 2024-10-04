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  4. У кого 9.3? Известна оценка Мудрика за матч в ЛК, в котором он ассистировал
Лига конференций
04 октября 2024, 00:39 | Обновлено 04 октября 2024, 00:48
444
0

У кого 9.3? Известна оценка Мудрика за матч в ЛК, в котором он ассистировал

«Челси» победил «Гент» в Лиге конференций

04 октября 2024, 00:39 | Обновлено 04 октября 2024, 00:48
444
0
У кого 9.3? Известна оценка Мудрика за матч в ЛК, в котором он ассистировал
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

3 октября прошел матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Гент».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне. Украинец Михаил Мудрик начал матч в стартовом составе.

На 12-й минуте «Челси» вышел вперед – забил Ренату Вейга. Результативную передачу оформил Михаил Мудрик! В итоге синие одержали убедительную победу – 4:2.

После завершения матча статистический портал SofaScore оценил выступление Мудрика в 7.1 балла. А героем матча стал фулбек Ренату Вейга, который оформил гол+ассист в этом поединке. Вейга получил оценку 9.3 балла.

Оценки матча Челси – Гент

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Челси разобрался с Гентом в ЛК. Мудрик воспользовался шансом, сделав ассист
Гент Михаил Мудрик Челси Лига конференций оценки SofaScore
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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