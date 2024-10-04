У кого 9.3? Известна оценка Мудрика за матч в ЛК, в котором он ассистировал
«Челси» победил «Гент» в Лиге конференций
3 октября прошел матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Гент».
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Матч прошел на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне. Украинец Михаил Мудрик начал матч в стартовом составе.
На 12-й минуте «Челси» вышел вперед – забил Ренату Вейга. Результативную передачу оформил Михаил Мудрик! В итоге синие одержали убедительную победу – 4:2.
После завершения матча статистический портал SofaScore оценил выступление Мудрика в 7.1 балла. А героем матча стал фулбек Ренату Вейга, который оформил гол+ассист в этом поединке. Вейга получил оценку 9.3 балла.
Оценки матча Челси – Гент
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