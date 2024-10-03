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Лига Европы
Глазго Рейнджерс
03.10.2024 22:00 – FT 1 : 4
Лион
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Лига Европы
03 октября 2024, 23:55 | Обновлено 04 октября 2024, 00:42
69
0

Дубли Ляказетта и Фофаны. Лион разбил Рейнджерс в ЛЕ

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу французской команды

03 октября 2024, 23:55 | Обновлено 04 октября 2024, 00:42
69
0
Дубли Ляказетта и Фофаны. Лион разбил Рейнджерс в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рейнджерс - Лион

Вечером 3 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Лионом».

Игра прошла на «Айброкс Стедиум» в Глазго.

За хозяев гол забил Том Лоуренс. Гости ответили дублями Малика Фофаны и Александра Ляказетта.

После этого матча «Лион» имеет в своем активе 6 очков из 6-ти и занимает 2-е место, а «Рейнджерс» с 3-мя очками находится на 16-й позиции.

Лига Европы. 2-й тур. 3 октября

Рейнджерс (Шотландия) – Лион (Франция) – 1:4

Голы: Лоуренс, 14 – Фофана, 10, 55, Ляказетт, 19, 45+1

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Лион Глазго Рейнджерс Лига Европы Александр Ляказетт
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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