Валлийцы не выдержали давления. Фиорентина обыграла Нью-Сейнтс 2:0
Подопечные Итальяно не могли забить скромному сопернику 66 минут
3 октября прошел матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Фиорентина (Италия) и Нью-Сейнтс (Уэльс).
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Несмотря на то, что Фиорентина была безоговорочным фаворитом на эту игру, валлийцы дали сопротивление.
В первом тайме итальянская команда показала, как надо расточать моменты. Все чем «фиалки» могли похвастаться, так это владением мячом. Ведь подопечные Винченцо Итальяно держали у себя «кожаного» 77% игрового времени.
Тотальное преимущество превратилось в результат лишь в середине второго тайма.
На 66-й минуте Ясин Адли отобрал мяч в штрафной площадке гостей и переиграл голкипера.
Этот гол сломал защиту валлийской команды. На 69-й минуте Мойзе Кин удвоил преимущество «Фиорентины», сыграв на добивании.
Лига конференций. Основной раунд. 2-й тур
«Фиорентина» (Италия) – «Нью-Сейнтс» (Уэльс) - 2:0
Голы: Адли, 66, Мойзе Кин, 69
Предупреждение: Куаме, 87 – Уильямс, 56
«Фиорентина»: Террачано, Кайоде (Додо, 58), Морено, Бираги, Паризи, Бельтран (Гудмундссон, 58), Мандрагора (Ричардсон, 45+1), Адли, Иконе, Куаме, Соттиль (Кин, 58)
«Нью-Сейнтс»: Робертс, Дэниелс, Дэвис, Боденхэм, Редмонд (Броббел, 82), Кларк (Макманус, 69), Смит, Уильямс, Брэдли (Маршалл, 61), Уилсон (Цеслевич, 82), Холден
Three points!#FiorentinaTheNewSaints 2-0 pic.twitter.com/nMXt6gtqCc— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) October 3, 2024
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