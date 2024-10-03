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Лига конференций
Фиорентина
03.10.2024 22:00 – FT 2 : 0
Нью-Сейнтс
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Лига конференций
03 октября 2024, 23:54 | Обновлено 04 октября 2024, 01:39
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0

Валлийцы не выдержали давления. Фиорентина обыграла Нью-Сейнтс

Подопечные Итальяно не могли забить скромному сопернику 66 минут

03 октября 2024, 23:54 | Обновлено 04 октября 2024, 01:39
125
0
Валлийцы не выдержали давления. Фиорентина обыграла Нью-Сейнтс
Getty Images/Global Images Ukraine. Фиорентина - Нью-Сейнтс

3 октября прошел матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Фиорентина (Италия) и Нью-Сейнтс (Уэльс).

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Несмотря на то, что Фиорентина была безоговорочным фаворитом на эту игру, валлийцы дали сопротивление.

В первом тайме итальянская команда показала, как надо расточать моменты. Все чем «фиалки» могли похвастаться, так это владением мячом. Ведь подопечные Винченцо Итальяно держали у себя «кожаного» 77% игрового времени.

Тотальное преимущество превратилось в результат лишь в середине второго тайма.

На 66-й минуте Ясин Адли отобрал мяч в штрафной площадке гостей и переиграл голкипера.

Этот гол сломал защиту валлийской команды. На 69-й минуте Мойзе Кин удвоил преимущество «Фиорентины», сыграв на добивании.

Лига конференций. Основной раунд. 2-й тур

«Фиорентина» (Италия) «Нью-Сейнтс» (Уэльс) - 2:0

Голы: Адли, 66, Мойзе Кин, 69

Предупреждение: Куаме, 87 – Уильямс, 56

«Фиорентина»: Террачано, Кайоде (Додо, 58), Морено, Бираги, Паризи, Бельтран (Гудмундссон, 58), Мандрагора (Ричардсон, 45+1), Адли, Иконе, Куаме, Соттиль (Кин, 58)

«Нью-Сейнтс»: Робертс, Дэниелс, Дэвис, Боденхэм, Редмонд (Броббел, 82), Кларк (Макманус, 69), Смит, Уильямс, Брэдли (Маршалл, 61), Уилсон (Цеслевич, 82), Холден

Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Фиорентина).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Ясин Адли (Фиорентина).
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Фиорентина Нью-Сейнтс Винченцо Итальяно Лига конференций Ясин Адли Мойзе Кин видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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