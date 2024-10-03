Экс-игрок Реала Рамос пытался подписать контракт с египетской командой

38-летний экс-защитник мадридского «Реала» и «Севильи» Серхио Рамос пытался трудоустроиться в египетском клубе «Замалек». По информации издания Marca, звездный игрок уже находился на стадии подписания соглашения, но в итоге стороны не сошлись на сумме контракта.

Член совета директоров клуба Хани Шукри объяснил, что египетский клуб пока не может удовлетворить финансовые требования испанца, а потому команда вынуждена была выйти из переговоров.

Серхио Рамос продолжает поиски нового клуба и не собирается завершать игровую карьеру. Последним его клубом была испанская «Севилья».