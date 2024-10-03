Забивной форвард. Воробей рассказал о прогрессе Филиппова

Бывший форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей рассказал о прогрессе форварда Александрии Александра Филиппова:

«Я бы отметил прогресс Филиппова. Это очень забивной форвард, хоть и не совсем техничный, но для нападающего главное – забивать мячи.

Стоит ли Реброву обратить внимание на Филиппова? Его обязательно нужно вызвать хотя бы на товарищеские игры, чтобы посмотреть. Конечно, в линии нападения у нас большая конкуренция: Довбик, Яремчук, Сикан, Ванат, но Филиппов заслуживает шанса.

Лучший игрок сентября в УПЛ? Мой выбор – Алексей Гуцуляк из Полесья. Парень хорошо прогрессирует. Я очень рад, что в нашем чемпионате появляются новые лидеры, которые своей игрой заслуживают вызова в сборную».