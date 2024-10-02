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Испания
02 октября 2024, 20:31 | Обновлено 02 октября 2024, 20:36
896
0

ЩЕНСНЫ: «Мои друзья и семья сказали мне: не перейдешь в Барсу – ты глуп»

Польский новичок Барселоны прокомментировал свой переход к каталонцам

02 октября 2024, 20:31 | Обновлено 02 октября 2024, 20:36
896
0
ЩЕНСНЫ: «Мои друзья и семья сказали мне: не перейдешь в Барсу – ты глуп»
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Звездный экс-вратарь сборной Польши Войцех Щенсны прокомментировал свой переход в «Барселону»:

«Я очень горжусь, что я в Барселоне, и я готов к этому вызову! Левандовски был первым, кто мне позвонил по телефону.

Мне нужно было это обдумать. Сначала я не был уверен, что готов, но мои друзья и семья сказали мне: если ты не перейдешь в Барсу – ты глуп. Я с ними согласен!»

34-летний вратарь объявил о завершении карьеры летом 2024 года. Однако после травмы основного голкипера каталонцев Марка-Андре тер Штегена Щенсны возобновил свою карьеру ради перехода в «блауграну».

Предыдущим клубом поляка был «Ювентус», за который он играл с сезона 2017/18.

В сезоне 2023/24 Щенсны провел за старую синьору в Серии А 35 матчей, в которых пропустил 30 голов.

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Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
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