Испания02 октября 2024, 16:47 | Обновлено 02 октября 2024, 16:48
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ОФИЦИАЛЬНО. Щенсны – игрок Барселоны
Польский футболист возобновил карьеру
02 октября 2024, 16:47 | Обновлено 02 октября 2024, 16:48
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Голкипер Войцех Щенсны официально объявлен новым игроком «Барселоны». Контракт с польским вратарем подписан до конца текущего сезона
Ранее 34-летний Щенсны объявлял о завершении карьеры, но изъявил желание вернуться в футбол на фоне интереса «Барселоны».
Последним клубом поляка был туринский «Ювентус». Ранее он также выступал за «Арсенал», «Брентфорд» и «Рому».
Следующий матч «Барселоны» состоится в ближайшее воскресенье. Каталонцы сыграют на выезде с «Алавесом».
President 🤝 Szczęsny pic.twitter.com/SV9gxHLqe7— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2024
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