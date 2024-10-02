ОФИЦИАЛЬНО. Щенсны – игрок Барселоны

Голкипер Войцех Щенсны официально объявлен новым игроком «Барселоны». Контракт с польским вратарем подписан до конца текущего сезона

Ранее 34-летний Щенсны объявлял о завершении карьеры, но изъявил желание вернуться в футбол на фоне интереса «Барселоны».

Последним клубом поляка был туринский «Ювентус». Ранее он также выступал за «Арсенал», «Брентфорд» и «Рому».

Следующий матч «Барселоны» состоится в ближайшее воскресенье. Каталонцы сыграют на выезде с «Алавесом».