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Испания
02 октября 2024, 16:47 | Обновлено 02 октября 2024, 16:48
143
0

ОФИЦИАЛЬНО. Щенсны – игрок Барселоны

Польский футболист возобновил карьеру

02 октября 2024, 16:47 | Обновлено 02 октября 2024, 16:48
143
0
ОФИЦИАЛЬНО. Щенсны – игрок Барселоны
ФК Барселона. Войцех Щенсны

Голкипер Войцех Щенсны официально объявлен новым игроком «Барселоны». Контракт с польским вратарем подписан до конца текущего сезона

Ранее 34-летний Щенсны объявлял о завершении карьеры, но изъявил желание вернуться в футбол на фоне интереса «Барселоны».

Последним клубом поляка был туринский «Ювентус». Ранее он также выступал за «Арсенал», «Брентфорд» и «Рому».

Следующий матч «Барселоны» состоится в ближайшее воскресенье. Каталонцы сыграют на выезде с «Алавесом».

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Павло Павленко Источник: ФК Барселона
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