Все согласовали. Барса нашла именитую замену травмированному Тер Штегену

34-летний вратарь Войцех Щенсны станет игроком «Барселоны». Польский кипер заменит в команде Марка-Андре тер Штегена, который из-за травмы выбыл до конца сезона.

По информации Фабрицио Романо, Щенсны подпишет однолетний контракт с «Барселоной» в понедельник, все детали согласованы. Сам Щенсны подтвердил свой переход в каталонский клуб.

«Я очень уважаю «Барселону», это одна из лучших команд в мире. Я понимаю, в какой сложной ситуации каталонцы оказались после травмы тер Штегена и с моей стороны было бы неуважением не рассмотреть такой вариант», – отметил Войцех.

Напомним, недавно Щенсны объявил о завершении карьеры.

