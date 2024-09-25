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Испания
25 сентября 2024, 22:06 | Обновлено 25 сентября 2024, 22:47
1916
0

Все согласовали. Барса нашла именитую замену травмированному Тер Штегену

Войцех Щенсны станет игроком «Барсы»

25 сентября 2024, 22:06 | Обновлено 25 сентября 2024, 22:47
1916
0
Все согласовали. Барса нашла именитую замену травмированному Тер Штегену
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

34-летний вратарь Войцех Щенсны станет игроком «Барселоны». Польский кипер заменит в команде Марка-Андре тер Штегена, который из-за травмы выбыл до конца сезона.

По информации Фабрицио Романо, Щенсны подпишет однолетний контракт с «Барселоной» в понедельник, все детали согласованы. Сам Щенсны подтвердил свой переход в каталонский клуб.

«Я очень уважаю «Барселону», это одна из лучших команд в мире. Я понимаю, в какой сложной ситуации каталонцы оказались после травмы тер Штегена и с моей стороны было бы неуважением не рассмотреть такой вариант», – отметил Войцех.

Напомним, недавно Щенсны объявил о завершении карьеры.

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Дмитро Олійник Источник: Sport.es
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