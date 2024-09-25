Все согласовали. Барса нашла именитую замену травмированному Тер Штегену
Войцех Щенсны станет игроком «Барсы»
34-летний вратарь Войцех Щенсны станет игроком «Барселоны». Польский кипер заменит в команде Марка-Андре тер Штегена, который из-за травмы выбыл до конца сезона.
По информации Фабрицио Романо, Щенсны подпишет однолетний контракт с «Барселоной» в понедельник, все детали согласованы. Сам Щенсны подтвердил свой переход в каталонский клуб.
«Я очень уважаю «Барселону», это одна из лучших команд в мире. Я понимаю, в какой сложной ситуации каталонцы оказались после травмы тер Штегена и с моей стороны было бы неуважением не рассмотреть такой вариант», – отметил Войцех.
Напомним, недавно Щенсны объявил о завершении карьеры.
🔵🔴🇵🇱 Wojciech Szczesny will sign his Barcelona contract until June 2025 on Monday.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лондонцы решили, что Мудрик будет играть до конца сезона
С чем киевляне подошли к первому поединку основного этапа, каковы их ключевые вызовы и проблемы?