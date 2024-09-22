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Испания
22 сентября 2024, 21:35 | Обновлено 22 сентября 2024, 23:08
2886
8

ФОТО. Барселона без капитана. Голкипер каталонцев может пропустить сезон

Марк-Андре тер Штеген получил травму в матче против Вильярреала

22 сентября 2024, 21:35 | Обновлено 22 сентября 2024, 23:08
2886
8
ФОТО. Барселона без капитана. Голкипер каталонцев может пропустить сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

В матче 6-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной» (1:5) капитан и вратарь каталонцев Марк-Андре тер Штеген получил серьезную травму колена на 45+2 минуте.

По первым прогнозам, немецкий вратарь не сможет играть 7-9 месяцев.

Голкиперы «Барселоны» остался лежать на газоне после контакта с игроком «Вильярреала». Немец не смог самостоятельно покинуть поле.

Вместо звездного голкипера на замену вышел дублер Иньяки Пенья.

Тер Штеген стал 8-м травмированным игроком каталонского клуба. Кроме немца, в лазарете находятся Фрэнки Де Йонг, Гави, Андреас Кристенсен, Марк Берналь, Рональд Араухо, Фермин Лопес, Дани Ольмо и Ферран Торрес.

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Іван Распутін Источник: AS
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Комментарии 8
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T-800
опять эти клубы гробят игроков перед важными матчами отбора к ЧМ/Евро или Лиги Нации
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T-800
Нюбель таки пережил и Нойера, и МАТШа
ай да сукин сын
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0
Serhii P.
Ех, трохи швидше, могли б Луніна взяти в оренду
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0
Ivan Grumeza
автор новости как-будто не смотрел игру и не видел как Тер-Штеген получил травму
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0
Владислав Антонов
Отакої. У ці вихідні якийсь парад серйозних травм, а сезон лише починається.
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0
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