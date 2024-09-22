ФОТО. Барселона без капитана. Голкипер каталонцев может пропустить сезон
Марк-Андре тер Штеген получил травму в матче против Вильярреала
В матче 6-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной» (1:5) капитан и вратарь каталонцев Марк-Андре тер Штеген получил серьезную травму колена на 45+2 минуте.
По первым прогнозам, немецкий вратарь не сможет играть 7-9 месяцев.
Голкиперы «Барселоны» остался лежать на газоне после контакта с игроком «Вильярреала». Немец не смог самостоятельно покинуть поле.
Вместо звездного голкипера на замену вышел дублер Иньяки Пенья.
Тер Штеген стал 8-м травмированным игроком каталонского клуба. Кроме немца, в лазарете находятся Фрэнки Де Йонг, Гави, Андреас Кристенсен, Марк Берналь, Рональд Араухо, Фермин Лопес, Дани Ольмо и Ферран Торрес.
🚨🚨🌕| BREAKING: Ter Stegen’s season could be OVER — he could be out for 7-8 months; the sensations are VERY BAD. Total Pessimism. @fansjavimiguel ⚠️⚠️ pic.twitter.com/KL3BKlrxud— Managing Barça (@ManagingBarca) September 22, 2024
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