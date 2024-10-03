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  4. Марино ПУШИЧ: «Шахтер заслужил забить, но Аталанта – это другой уровень»
Лига чемпионов
03 октября 2024, 16:11 |
518
6

Марино ПУШИЧ: «Шахтер заслужил забить, но Аталанта – это другой уровень»

Тренер дал оценку поражению в ЛЧ

03 октября 2024, 16:11 |
518
6
Марино ПУШИЧ: «Шахтер заслужил забить, но Аталанта – это другой уровень»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Тренер Шахтера Марино Пушич в интервью клубному каналу оценил поражение 0:3 в матче Лиги чемпионов против Аталанты, признав силу соперника.

«Как и ожидалось, очень сложный матч против отличного соперника. Здесь нужно было намного больше удачи и намного больше моментов, чтобы получить шанс. Объективно соперник был лучше, нужно это принять. В первые 20 минут у нас были определенные шансы, но мы этим не воспользовались».

«Должен сказать, что команда попробовала все во втором тайме, мы старались и продолжали играть. Думаю, мы заслужили забить, но это был соперник другого уровня, высокого европейского уровня. Это нужно принять».

«Дебют Алаа Грама в ЛЧ? Первый матч на таком уровне. Были хорошие и не очень хорошие моменты, рано получил желтую и мы его заменили. Молодой игрок, ему нужен такой опыт», – сказал Пушич.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 6
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Fitness.sports
"Шахтёр заслужил забить"? - это при 0 удар. Всё-таки Воробей самое адекватное интервью дал.
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+5
DK1961
Марина: мне приснился лохметов, который мне приказал сказать, что мы заслужили забить Аталанте. Но я так не думаю на самом деле...
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+2
Saar
Єдине,що мені імпонує в ньому- це те, що він визнає, що Аталанта - одна з кращих команд Європи! А не те, що суддя винен, чи чорний кіт перебіг дорогу, чи поле копане і т.д.
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+2
NM16071
ха ха ха Аталанта інший рівень, а що говорити про Реал, Баварію, Ман Сіті. Коротше Шахтарю з цим тренером не по дорозі.
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+1
apepa
Может быть и забили если бы Траоре играл с первых минут..
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0
Roman
Не розумію чого його не виганяють, нема ні гри ні результату. При Йовічевічі команда показувала набагато кращу гру, хлопці боролися і результат був кращий, а при Пушичі команда вже рік здає і не видно як це можна змінити.
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0
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