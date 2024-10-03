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  4. Марлон ГОМЕС: «Шахтер сумел создать немало возможностей»
Лига чемпионов
03 октября 2024, 14:52 |
285
3

Марлон ГОМЕС: «Шахтер сумел создать немало возможностей»

Бразилец подвел итоги поражения команды в Лиге чемпионов

03 октября 2024, 14:52 |
285
3
Марлон ГОМЕС: «Шахтер сумел создать немало возможностей»
ФК Шахтер. Марлон Гомес

Полузащитник донецкого «Шахтера» Марлон Гомес прокомментировал матч второго тура Лиги чемпионов с «Аталантой» (0:3).

– Марлон, противостояние «Шахтер» – «Аталанта» завершилось с неутешительным счетом. Как ты оцениваешь игру и что, по твоему мнению, привело к этому поражению?

– Как по мне, мы сумели создать немало возможностей, учитывая то, что «Аталанта» – квалифицированный коллектив и участник еврокубков. Учитывая все эти факты, мы продемонстрировали хороший уровень, и этот поединок точно станет для нас хорошим уроком. Соревнования продолжаются, и впереди еще 6 матчей в Лиге чемпионов, где мы будем проявлять себя на максимум и даже больше.

– Судя по счету, в чем «Аталанта» превзошла «Шахтер»?

– Как уже упоминал, у нас было достаточно хороших моментов в течение игры, мы хорошо завершали атаки последним пасом. Возможно, немного не хватило реализации. Это станет уроком для нас на будущие матчи.

– В чем причина пропущенных голов и что можно было сделать, чтобы переломить ситуацию после первого и второго пропущенных мячей?

– «Аталанта» – это великолепная команда с большим опытом. Мы могли бы изменить ход игры, если бы лучше реализовали свои моменты, особенно в начале второго тайма. Нам немного не хватало резкости в завершающей фазе атаки. Соревнования продолжаются, сейчас сосредоточимся на следующей игре.

– Для «Шахтера» это первый домашний матч на новом стадионе. Расскажи, какой была атмосфера и поддержка болельщиков?

– Для меня это был очень счастливый момент, ведь я воплотил свою мечту, а также мечты моих друзей и семьи, находясь здесь. Поддержка была невероятной, конечно, мы хотели одержать победу, но, к сожалению, не удалось порадовать болельщиков хорошим результатом. Однако я очень благодарен Германии и всем местным поклонникам футбола, которые поддерживали нас и создали домашнюю атмосферу. Уверен, предстоящие матчи принесут много положительных эмоций.

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Марлон Гомес Шахтер Донецк Аталанта
Павло Павленко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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potemkin78
може он про игру с Вересом имел ввиду
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+4
DK1961
Почти всегда браузилы - наглые вруны и симулянты. Их интервью ничего общего с тем, что было на поле, не имеют. Какие такие возможности у вас были?!! Слов нет...
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+2
Falko
Походу, Срна не одного Пушика, всю команду забезпечує. А в них потім рожеві слоники літають )
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+1
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