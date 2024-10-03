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  4. В этом году не сыграет. Ключевой защитник Ювентуса получил тяжелую травму
Лига чемпионов
03 октября 2024, 15:50 | Обновлено 03 октября 2024, 16:08
388
1

В этом году не сыграет. Ключевой защитник Ювентуса получил тяжелую травму

Глейсон Бремер угодил в лазарет клуба

03 октября 2024, 15:50 | Обновлено 03 октября 2024, 16:08
388
1
В этом году не сыграет. Ключевой защитник Ювентуса получил тяжелую травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Глейсон Бремер

Бразильский защитник Глейсон Бремер получил травму в матче «Ювентуса» против «Лейпцига» (3:2) в рамках второго тура Лиги чемпионов. Все указывает на то, что бразилец еще долго не вернется на поле.

Инсайдер Николо Скира сообщил, что игрок «Ювентуса» порвал связки и повредил мениск в левом колене. Ожидается, что он выбыл из игры на 6-7 месяцев.

Бремеру придется сделать операцию. Процедуру планируют провести в ближайшие дни. Позже ему предстоит длительная реабилитация.

Матч с «Лейпцигом» стал восьмым матчем Бремера в этом сезоне.

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Глейсон Бремер травма Ювентус РБ Лейпциг
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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Saar
пздц(((((((((((((((((((
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