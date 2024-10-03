В этом году не сыграет. Ключевой защитник Ювентуса получил тяжелую травму

Бразильский защитник Глейсон Бремер получил травму в матче «Ювентуса» против «Лейпцига» (3:2) в рамках второго тура Лиги чемпионов. Все указывает на то, что бразилец еще долго не вернется на поле.

Инсайдер Николо Скира сообщил, что игрок «Ювентуса» порвал связки и повредил мениск в левом колене. Ожидается, что он выбыл из игры на 6-7 месяцев.

Бремеру придется сделать операцию. Процедуру планируют провести в ближайшие дни. Позже ему предстоит длительная реабилитация.

Матч с «Лейпцигом» стал восьмым матчем Бремера в этом сезоне.