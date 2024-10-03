В этом году не сыграет. Ключевой защитник Ювентуса получил тяжелую травму
Глейсон Бремер угодил в лазарет клуба
Бразильский защитник Глейсон Бремер получил травму в матче «Ювентуса» против «Лейпцига» (3:2) в рамках второго тура Лиги чемпионов. Все указывает на то, что бразилец еще долго не вернется на поле.
Инсайдер Николо Скира сообщил, что игрок «Ювентуса» порвал связки и повредил мениск в левом колене. Ожидается, что он выбыл из игры на 6-7 месяцев.
Бремеру придется сделать операцию. Процедуру планируют провести в ближайшие дни. Позже ему предстоит длительная реабилитация.
Матч с «Лейпцигом» стал восьмым матчем Бремера в этом сезоне.
Tegola pesantissima per la #Juventus: lungo stop (almeno 6-7 mesi) per Gleison #Bremer. Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro con interessamento del menisco. Nei prossimi giorni verrà operato pic.twitter.com/w42IUVrAZ5— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 3, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер Жироны прокомментировал поражение от Фейеноорда во 2-м туре ЛЧ
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата мира 2024 по футзалу