ОФИЦИАЛЬНО. Удинезе усилилось экс-игроком Зальцбурга Соле
Итальянский клуб подписал контракт с французским защитником Умаром Соле
24-летний французский защитник Умар Соле будет выступать за итальянский клуб «Удинезе». Клубная пресс-служба сообщает, что контракт с игроком рассчитан до 2027 года.
Соле последние четыре сезона провел в составе австрийского «Зальцбурга», где принял участие в 106 матчах и забил 4 гола.
Также футболист тренировался в структурах французских клубов «Лаваль» и «Лион». За последних сыграл всего одну игру. Кроме клубной карьеры, игрок выходил 22 раза в футболке молодежной сборной Франции разных возрастных категорий.
В игре Умара Соле болельщики смогут увидеть его лишь в январе, ведь только тогда «Удинезе» сможет включить его в заявочный лист.
Bienvenue Oumar Solet 🙌🇫🇷— Udinese Calcio (@Udinese_1896) October 1, 2024
Welcome #Solet 💪
⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/U3uoTPbjtQ
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