ОФИЦИАЛЬНО. Удинезе усилилось экс-игроком Зальцбурга Соле

24-летний французский защитник Умар Соле будет выступать за итальянский клуб «Удинезе». Клубная пресс-служба сообщает, что контракт с игроком рассчитан до 2027 года.

Соле последние четыре сезона провел в составе австрийского «Зальцбурга», где принял участие в 106 матчах и забил 4 гола.

Также футболист тренировался в структурах французских клубов «Лаваль» и «Лион». За последних сыграл всего одну игру. Кроме клубной карьеры, игрок выходил 22 раза в футболке молодежной сборной Франции разных возрастных категорий.

В игре Умара Соле болельщики смогут увидеть его лишь в январе, ведь только тогда «Удинезе» сможет включить его в заявочный лист.