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Италия
01 октября 2024, 23:08 | Обновлено 01 октября 2024, 23:09
106
0

ОФИЦИАЛЬНО. Удинезе усилилось экс-игроком Зальцбурга Соле

Итальянский клуб подписал контракт с французским защитником Умаром Соле

01 октября 2024, 23:08 | Обновлено 01 октября 2024, 23:09
106
0
ОФИЦИАЛЬНО. Удинезе усилилось экс-игроком Зальцбурга Соле
Transfermarkt. Умар Соле

24-летний французский защитник Умар Соле будет выступать за итальянский клуб «Удинезе». Клубная пресс-служба сообщает, что контракт с игроком рассчитан до 2027 года.

Соле последние четыре сезона провел в составе австрийского «Зальцбурга», где принял участие в 106 матчах и забил 4 гола.

Также футболист тренировался в структурах французских клубов «Лаваль» и «Лион». За последних сыграл всего одну игру. Кроме клубной карьеры, игрок выходил 22 раза в футболке молодежной сборной Франции разных возрастных категорий.

В игре Умара Соле болельщики смогут увидеть его лишь в январе, ведь только тогда «Удинезе» сможет включить его в заявочный лист.

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Олександр Сільченко Источник: ФК Удинезе
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