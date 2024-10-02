В среду, 2-го октября, состоится поединок 2-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА, в котором сразятся донецкий «Шахтер» U-19 и бергамская «Аталанта» U-19. Матч пройдет в Гельзенкирхене (Германия), на поле стадиона «Паркштадион», начало в 15:00.

Первый матч команды Алексея Белика, против «Болоньи», чуть не сорвала итальянская погода две недели тому назад. Однако это турнир высокого уровня, поэтому уже на следующий день «горняки» таки сыграли против «россоблу» и победили (4:3). У «Аталанты», когда она встречалась с лондонским «Арсеналом», подобных приключений не было, да и победила «Богиня» более чем уверено – 4:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» U-19 – «Аталанта» U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.