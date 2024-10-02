Молодежь не вдохновила. Шахтер U-19 без шансов уступил Аталанте

В формате Лиги чемпионов УЕФА для юных исполнителей в возрасте до 19 лет под названием Юношеская лига УЕФА такой же жесткий регламент, поэтому даже если погодные условия этому не способствуют, матчи этих турниров все равно пытаются провести четко в отведенные сроки. Две недели назад итальянская «Болонья» и донецкий «Шахтер» попытались сыграть свою дуэль первого тура, однако безумный ливень таки заставил их перенести свое свидание на следующий день.

И, в отличие от взрослых одноклубников, на поле стадиона «Ренато Далл'Ара» подопечные Алексея Белика таки праздновали победу (4:3), поэтому ко второму противостоянию, на этот раз – также против итальянского коллектива, подходили в хорошем настроении. Бергамаска «Аталанта», как и для «взрослого» «Шахтера», является уже знакомым соперником, и если «Богиня» под руководством Джованни Бози способна обыграть сверстников из лондонского «Арсенала» (4:1), то невозможно не считаться с ее силой.

Но если играть в свой футбол, то и любого соперника можно преодолеть. Именно этого команда Белика в первом тайме и не делала, поэтому итог был для нее закономерным. Уже на 10 минуте защита «Шахтера» рассыпалась от одного только вида Фиогбе на левом фланге атаки, после чего тот покатил на пустые ворота для Камара.

Какого-то удивительного оживления после этого досадного эпизода в исполнении «горняков» мы так и не увидели. В атаке не получалось ничего вплоть до завершения первой половины, где было где-то пару минут интересной игры впереди, и даже удары по воротам имели место. Но какой в том смысл, если Сметана привёз штрафной в свои ворота фолом против Риччио, тот затем пробил со стандарта в стенку, а отскок добил тот-таки Фиогбе. И вообще не было понимания, что с этим надо делать.

Больших ожиданий от второй половины игры у нас не было, потому что поводов для них так же не было. А когда все началось с третьего мяча «Аталанты», то главной задачей стало избежание разгрома. Неугомонный Фиогбе ударом головой на дальней штанге с подачи с правого фланга штрафной от Таванти фактически закрыл эту игру.

Далее команда Джованни Бози остановилась, дала поиграть «горнякам» в атаку, те попытались создать несколько моментов, имели определенные успехи, но когда дело доходило до завершения, то постоянно чего-то не хватало. В итоге получилось так, что «Шахтер» мог и преобладать соперников по определенным показателям во втором тайме, но какая от этого выгода?

В следующем туре донецкий Шахтер сыграет в гостях у лондонского «Арсенала», тогда как бергамасская «Аталанта» будет принимать шотландский «Селтик».

Юношеская лига УЕФА. Основной этап. 2-й тур.

«Шахтер» U-19 – «Аталанта» U-19 – 0:3

Голы: Камара, 10, Фиогбе, 45, 49

Предупреждения: Тютюнов, 83 – Таванти, 35, Бальдо, 90+4

«Шахтер» U-19: Баглай – Огарков, Костюк, Башмарин, Дрозд (Решетников, 74) – Сметана (Кострица, 69), Бундаш (Тютюнов, 55) – Стрильчук (Галонский, 55), Цуканов, Трифаненко – Ломага (Петрук, 74).

«Аталанта» U-19: Дзанки – Гоббо, Билач, Таванти – Бонсиньори Годжи (Симонетто, 90), Риччио (Менкаралья, 80), Бонаноми, Стеффанони, Иделе (Гецци, 73) – Камара (Бальдо, 72), Фиогбе (Микьелетто, 90).

Арбитр: Микеле Бельтрано (Сан-Марино).

Стадион: «Паркштадион» (Гельзенкирхен, Германия).

Удары (в створ): 8 (2) – 10 (7)

Угловые: 10 – 6

Оффсайды: 1 – 1.

ШАХТЕР U-19 – АТАЛАНТА U-19. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C