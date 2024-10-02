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Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
01.10.2024 22:00 – FT 1 : 1
Спортинг Лиссабон
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Лига чемпионов
02 октября 2024, 02:05 | Обновлено 02 октября 2024, 02:14
43
0

ПСВ – Спортинг – 1:1. Обмен уколами в ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

02 октября 2024, 02:05 | Обновлено 02 октября 2024, 02:14
43
0
ПСВ – Спортинг – 1:1. Обмен уколами в ЛЧ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ПСВ и Спортинг разошлись миром в Лиге чемпионов (1:1).

Хозяева поля открыли счет в первом тайме усилиями Йерди Схаутена. Львы спасли игру в концовке матча. На 85-й минуте отличился Даниэл Браганса.

Спортинг имеет 4 очка из 6 и занимает 7-е место, а ПСВ с 1 баллом находится на 23-й позиции среди 36 команд.

🏆 Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября

22:00. ПСВ (Нидерланды) – Спортинг Лиссабон (Португалия) – 1:1

Голы: Схаутен, 15 – Браганса, 84

Видео голов и обзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниел Браганса (Спортинг Лиссабон).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Йерди Схаутен (ПСВ Эйндховен).
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Спортинг Лиссабон ПСВ Лига чемпионов видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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