ПСВ Эйндховен

Вечером 1 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов.

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ПСВ и Спортинг разошлись миром в Лиге чемпионов (1:1).

Хозяева поля открыли счет в первом тайме усилиями Йерди Схаутена. Львы спасли игру в концовке матча. На 85-й минуте отличился Даниэл Браганса.

Спортинг имеет 4 очка из 6 и занимает 7-е место, а ПСВ с 1 баллом находится на 23-й позиции среди 36 команд.

🏆 Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября

22:00. ПСВ (Нидерланды) – Спортинг Лиссабон (Португалия) – 1:1

Голы: Схаутен, 15 – Браганса, 84

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