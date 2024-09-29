Дубль Кутроне за Комо. Экс-игрок Шахтера Додо стал лучшим в матче Серии A

29 сентября прошли матчи 6-го тура Серии А.

В 16:00 «Комо» принимал «Верону» на «Стадио Джузеппе Синигалья» в Комо.

Под конец первого тайма нападающий хозяев Патрик Кутроне открыл счет. На 53-й минуте Дарко Лазович с пенальти сравнивает счет. В середине второго тайма полузащитник гостей Томаш Суслов получил красную карточку. На 72-й минуте Кутроне оформляет дубль. Под конец матча Андреа Белотти делает счет 3:1. А на 90+4 минуте нападающий «Вероны» Джексон Чачуа отыгрывает 1 мяч. Матч закончился со счётом 3:2.

На данный момент «Комо» занимает 10-ю позицию, а «Верона» – 14-ю.

В 19:00 «Эмполи» дома играл против «Фиорентины» на «Стадио Карло Кастеллани» в Эмполе.

Матч закончился со счетом 0:0, а лучшим игроком встречи был признан правый защитник гостей Додо, ранее выступавший за «Шахтер».

«Эмполи» в Серии А находится на 6-м месте, а «Фиорентина», имея 7 очков, занимает 11-е место.

Серия А. 6-й тур. 29 сентября

Комо – Верона – 3:2

Голы: Кутроне, 43, 72, Белотти, 89 – Лазович (пен), 53, Чачуа, 90+4

Удаление: Суслов, 64

Эмполи – Фиорентина – 0:0