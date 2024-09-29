Дубль Кутроне за Комо. Экс-игрок Шахтера Додо стал лучшим в матче Серии A
Комо победил Верону со счетом 3:2, а Эмполи с Фиорентиной сыграли в сухую ничью
29 сентября прошли матчи 6-го тура Серии А.
В 16:00 «Комо» принимал «Верону» на «Стадио Джузеппе Синигалья» в Комо.
Под конец первого тайма нападающий хозяев Патрик Кутроне открыл счет. На 53-й минуте Дарко Лазович с пенальти сравнивает счет. В середине второго тайма полузащитник гостей Томаш Суслов получил красную карточку. На 72-й минуте Кутроне оформляет дубль. Под конец матча Андреа Белотти делает счет 3:1. А на 90+4 минуте нападающий «Вероны» Джексон Чачуа отыгрывает 1 мяч. Матч закончился со счётом 3:2.
На данный момент «Комо» занимает 10-ю позицию, а «Верона» – 14-ю.
В 19:00 «Эмполи» дома играл против «Фиорентины» на «Стадио Карло Кастеллани» в Эмполе.
Матч закончился со счетом 0:0, а лучшим игроком встречи был признан правый защитник гостей Додо, ранее выступавший за «Шахтер».
«Эмполи» в Серии А находится на 6-м месте, а «Фиорентина», имея 7 очков, занимает 11-е место.
Серия А. 6-й тур. 29 сентября
Комо – Верона – 3:2
Голы: Кутроне, 43, 72, Белотти, 89 – Лазович (пен), 53, Чачуа, 90+4
Удаление: Суслов, 64
Эмполи – Фиорентина – 0:0
События матча
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