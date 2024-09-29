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  4. Дубль Кутроне за Комо. Экс-игрок Шахтера Додо стал лучшим в матче Серии A
Чемпионат Италии
Комо
29.09.2024 16:00 – FT 3 : 2
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Италия
29 сентября 2024, 23:26 | Обновлено 30 сентября 2024, 00:30
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Дубль Кутроне за Комо. Экс-игрок Шахтера Додо стал лучшим в матче Серии A

Комо победил Верону со счетом 3:2, а Эмполи с Фиорентиной сыграли в сухую ничью

29 сентября 2024, 23:26 | Обновлено 30 сентября 2024, 00:30
160
0
Дубль Кутроне за Комо. Экс-игрок Шахтера Додо стал лучшим в матче Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine. Комо - Верона

29 сентября прошли матчи 6-го тура Серии А.

В 16:00 «Комо» принимал «Верону» на «Стадио Джузеппе Синигалья» в Комо.

Под конец первого тайма нападающий хозяев Патрик Кутроне открыл счет. На 53-й минуте Дарко Лазович с пенальти сравнивает счет. В середине второго тайма полузащитник гостей Томаш Суслов получил красную карточку. На 72-й минуте Кутроне оформляет дубль. Под конец матча Андреа Белотти делает счет 3:1. А на 90+4 минуте нападающий «Вероны» Джексон Чачуа отыгрывает 1 мяч. Матч закончился со счётом 3:2.

На данный момент «Комо» занимает 10-ю позицию, а «Верона» – 14-ю.

В 19:00 «Эмполи» дома играл против «Фиорентины» на «Стадио Карло Кастеллани» в Эмполе.

Матч закончился со счетом 0:0, а лучшим игроком встречи был признан правый защитник гостей Додо, ранее выступавший за «Шахтер».

«Эмполи» в Серии А находится на 6-м месте, а «Фиорентина», имея 7 очков, занимает 11-е место.

Серия А. 6-й тур. 29 сентября

Комо – Верона – 3:2

Голы: Кутроне, 43, 72, Белотти, 89 – Лазович (пен), 53, Чачуа, 90+4

Удаление: Суслов, 64

Эмполи – Фиорентина – 0:0

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Матис Ламбурд (Эллас Верона).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Белотти (Комо).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Кутроне (Комо).
64’
Томаш Суслов (Эллас Верона) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Дарко Лазович (Эллас Верона).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Кутроне (Комо).
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Комо Верона Эмполи Фиорентина Серия A чемпионат Италии по футболу Патрик Кутроне Андреа Белотти Додо Дарко Лазович видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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