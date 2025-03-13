Вернидуб: «Потенциал у Довбика всегда был сумасшедший»
Виталий Вернидуб назвал Артема Довбика одним из лучших форвардов
Бывший защитник Виталий Вернидуб рассказал о нападающем, против которого ему было сложнее всего играть. Защитник похвалил бомбардира национальной сборной Украины Артема Довбика.
– Кто был самым сложным нападающим в Украине?
– Довбик. Пересекался с ним уже в конце моей карьеры. Он и корпусом очень хорошо играл, и скорость хорошая, и подобраться к нему тяжело. Если слишком близко к нему играешь, мог подергать и оторваться. И за спину попросить, и в придачу. Артем очень хорошо покрывал мяч корпусом и разворачивался.
— Вы его разбирали по предыгровой теории, как планировали противостоять?
— Из-за искусственного офсайда, не прилипая к нему, потому что он очень хорошо разворачивался. С зазором за метр-два, сыграть на опережении, прочесть ситуацию вперед.
— Ожидали, что Довбик так выстрелит в Европе?
— Потенциал у Артема всегда был безумным, виден из первых игр в УПЛ. И в результате в Европе он проявил себя фантастически. И в Роме голы забивает. Понемногу адаптируется, и там начнет клепать эти голы. Как только он там стабилизируется, и его помощь сборной сразу вырастет.
— Вы имеете в виду, что он не так часто забивает за национальную команду в последних матчах?
— Все-таки переход всегда влияет на футболиста, меняется эмоциональный фон. Думаю, сейчас все стабилизируется.
Плюс сборная показывает не самые лучшие результаты. Но потенциал у сборной очень велик. Там все максималисты.
– Вам против габаритных форвардов было удобнее играть, чем против невысоких и резких?
— Опять же, Довбик. Он вроде бы и большой, но у него и скорость, и дриблинг. К каждому нужно находить подход и противодействие.
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