Чжан Шуай снова выиграла. После 24 поражений у китаянки уже 3 победы подряд

35-летня китайская теннисистка Чжан Шуай (WTA 595) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

В 3-м раунде китаянка в двух сетах легко справилась с Грет Миннен (Бельгия, WTA 94) за 1 час и 17 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/16 финала

Чжан Шуай (Китай) – Гретт Миннен (Бельгия) – 6:2, 6:3

Это была первая встреча соперниц.

Чжан в столице Китая прервала рекордную серию из 24 поражений подряд. Теперь у опытной спортсменки уже 3 победы подряд: над Маккартни Кесслер, Эммой Наварро (!) и над Миннен.

В 1/8 финала тысячника Чжан Шуай сыграет против 23-й сеяной Магдалены Френх (WTA 31) из Польши.

Чжан Шуай стала третьей теннисисткой, не входящей в топ-500 рейтинга WTA, которая достигла 1/8 финала на соревнованиях уровня WTA 1000 в 2024 году, после Наоми Осаки и Анжелик Кербер. До этого сезона только две теннисистки, находящиеся выше 500-го места, доходили до этой стадии.

