Варан останется в футболе после завершения карьеры

Именитый французский защитник Рафаэль Варан останется в мире футболе после завершения карьеры игрока, о котором он объявил сегодня.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, Варан остается в «Комо» и получит неигровую должность в клубе. Он является частью долгосрочного проекта «Комо».

Напомним, Варан объявил о завершении карьеры в возрасте всего 31 года. Он перешел в «Комо» свободным агентом нынешним летом, но провел всего один матч в Кубке Италии, в котором получил очередную травму колена.

❤️✨ Raphael Varane will keep working in football after his retirement as he will have non-playing role at Como.



He’s part of Como’s long term project. pic.twitter.com/Msq5WxCCsq