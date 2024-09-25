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Италия
25 сентября 2024, 12:41 |
379
0

Варан останется в футболе после завершения карьеры

Француз будет работать в структуре «Комо»

25 сентября 2024, 12:41 |
379
0
Варан останется в футболе после завершения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Именитый французский защитник Рафаэль Варан останется в мире футболе после завершения карьеры игрока, о котором он объявил сегодня.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, Варан остается в «Комо» и получит неигровую должность в клубе. Он является частью долгосрочного проекта «Комо».

Напомним, Варан объявил о завершении карьеры в возрасте всего 31 года. Он перешел в «Комо» свободным агентом нынешним летом, но провел всего один матч в Кубке Италии, в котором получил очередную травму колена.

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Рафаэль Варан Комо завершение карьеры Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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