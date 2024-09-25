Варан останется в футболе после завершения карьеры
Француз будет работать в структуре «Комо»
Именитый французский защитник Рафаэль Варан останется в мире футболе после завершения карьеры игрока, о котором он объявил сегодня.
По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, Варан остается в «Комо» и получит неигровую должность в клубе. Он является частью долгосрочного проекта «Комо».
Напомним, Варан объявил о завершении карьеры в возрасте всего 31 года. Он перешел в «Комо» свободным агентом нынешним летом, но провел всего один матч в Кубке Италии, в котором получил очередную травму колена.
❤️✨ Raphael Varane will keep working in football after his retirement as he will have non-playing role at Como.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2024
He’s part of Como’s long term project. pic.twitter.com/Msq5WxCCsq
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рассказываем о карьерных перипетиях Кепы Аррисабалаги
Бывший чемпион мира уверен, что Энтони нужно поменять тренера