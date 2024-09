Тер Штеген перенес операцию. Известно, когда голкипер вернется на поле

32-летний немецкий голкипер Барселона Марк-Андре тер Штеген успешно перенес операцию.

Как сообщила пресс-служба сине-гранатовых, 23 сентября вратарь успешно перенес операцию, призванную устранить разрыв сухожилия надколенника правого колена.

Марк-Андре получил травму в поединке 6-го тура Ла Лиги 2024/25 Вильярреал – Барселона (1:5). Он неудачно приземлился после того, как перехватил навес. С поля его забирали на носилках.

Сообщается, что тер Штеген пропустит 7–8 месяцев. Ранее была информация, что хавбек Ман Сити Родри больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы колена.

❗ [MEDICAL NEWS]



First team player Marc Andre ter Stegen underwent successful surgery this afternoon on a patellar tendon injury in his right knee, performed by Dr Joan Carles Monllau under the supervision of the FC Barcelona Medical Services at the Hospital de Barcelona. He… pic.twitter.com/fOAn3xeSoC