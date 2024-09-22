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  4. Бернарду СИЛВА: «Ливерпуль выигрывал Лигу чемпионов, а Арсенал – нет»
Англия
22 сентября 2024, 23:36 | Обновлено 22 сентября 2024, 23:56
236
1

Бернарду СИЛВА: «Ливерпуль выигрывал Лигу чемпионов, а Арсенал – нет»

Звездный игрок Манчестер Сити рассказал разницу между Ливерпулем и Арсеналом

22 сентября 2024, 23:36 | Обновлено 22 сентября 2024, 23:56
236
1
Бернарду СИЛВА: «Ливерпуль выигрывал Лигу чемпионов, а Арсенал – нет»
Gety Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Звездный полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал о разнице между играми против «Ливерпуля» и «Арсенала»:

«Чем отличается соперничество с «Арсеналом» от соперничества с «Ливерпулем»? Может быть, тем, что «Ливерпуль» уже выигрывал Премьер-лигу, а «Арсенал» – нет. Что «Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов, а «Арсенал» – нет. И «Ливерпуль» всегда выходит против нас с намерением выиграть игру».

Вечером 22 сентября «Манчестер Сити» вырвал ничью на последних минутах встречи против «Арсенала». Португальский полузащитник провел на поле весь матч, заработав желтую карточку. Веб-портал WhoScored оценил выступление хавбека в 7.0 балла.

В сезоне 2024/25 Силва успел сыграть за горожан в 5 матчах, отличившись 2 голевыми передачами.

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Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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antt
Це дійсно вони так високо стрибають. Реальний кадр застивший в часі?
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