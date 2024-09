ЛЕВАНДОВСКИ: «Мы начали играть более прямолинейно и делать больше передач»

Вечером 22 сентября состоялся матч 6-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной» (1:5). Звездный польский нападающий победителей Роберт Левандовски оценил свою команду после победы:

«Что изменилось с прошлого сезона? Мы начали играть более прямолинейно и делать больше передач. Моя задача всегда – забивать и пытаться получать мяч и атаковать пространства. Я думаю, что мы хорошо смотримся как команда, и сегодня это показали, забив 5 голов».

Роберт Левандовски отличился дублем в ворота «Вильярреала». Поляк мог записать в свой актив еще и 3-й гол, однако ему не удалось переиграть с пенальти голкипера гостей.

Польский форвард перешёл в «Барселону» из «Баварии» летом 2022 года за 45 миллионов евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 36-летнего нападающего в 15 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Левандовски провел за «Барселону» в Ла Лиге 35 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 8 голевых передач.

