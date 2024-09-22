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  4. Дубли Левандовски и Рафиньи. Барселона поиздевалась над Вильярреалом – 5:1!
Чемпионат Испании
Вильярреал
22.09.2024 19:30 – FT 1 : 5
Барселона
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Испания
22 сентября 2024, 21:48 | Обновлено 22 сентября 2024, 22:37
380
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Дубли Левандовски и Рафиньи. Барселона поиздевалась над Вильярреалом – 5:1!

Еще один мяч за каталонцев оформил Пабло Торре, но у Барсы есть потеря – тер Штеген

22 сентября 2024, 21:48 | Обновлено 22 сентября 2024, 22:37
380
1
Дубли Левандовски и Рафиньи. Барселона поиздевалась над Вильярреалом – 5:1!
Getty Images/Global Images Ukraine

22 сентября состоялся матч 6-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Вильярреал и Барселона.

Поединок прошел на стадионе Керамика. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу каталонцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за сине-гранатовых отличились Роберт Левандовски (дубль), Рафинья (дубль) и Пабло Торре. Роберт мог оформить и хет-трик, но на 66-й минуте не сумел реализовать пенальти.

Единственный мяч у хозяев забил Айозе Перес. Также рефери дважды отменил голы желтой субмарины из-за офсайдов.

В конце первого тайма Флику пришлось заменить голкипера команды – Марка-Андре тер Штегена. Немецкий вратарь получил травму колена и может пропустить весь сезон.

После 6 туров чемпионата Испании у Барселоны 18 очков из 18 возможных и первое место. Вильярреал с 11 пунктами располагается на 5-й позиции.

Ла Лига 2024/25. 6-й тур, 22 сентября

Вильярреал – Барселона – 1:5

Голы: Перес, 38 – Левандовски, 20, 35, Торре, 58, Рафинья, 75, 83

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Ханс-Дитер Флик Роберт Левандовски Барселона Вильярреал Вильярреал - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Марк-Андре тер Штеген Рафинья Диас Пабло Торре
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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T-800
Щас бы и Нещерет усилил бы Барселону, О_о...
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