Дубли Левандовски и Рафиньи. Барселона поиздевалась над Вильярреалом – 5:1!

22 сентября состоялся матч 6-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Вильярреал и Барселона.

Поединок прошел на стадионе Керамика. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу каталонцев.

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Голами за сине-гранатовых отличились Роберт Левандовски (дубль), Рафинья (дубль) и Пабло Торре. Роберт мог оформить и хет-трик, но на 66-й минуте не сумел реализовать пенальти.

Единственный мяч у хозяев забил Айозе Перес. Также рефери дважды отменил голы желтой субмарины из-за офсайдов.

В конце первого тайма Флику пришлось заменить голкипера команды – Марка-Андре тер Штегена. Немецкий вратарь получил травму колена и может пропустить весь сезон.

После 6 туров чемпионата Испании у Барселоны 18 очков из 18 возможных и первое место. Вильярреал с 11 пунктами располагается на 5-й позиции.

Ла Лига 2024/25. 6-й тур, 22 сентября

Вильярреал – Барселона – 1:5

Голы: Перес, 38 – Левандовски, 20, 35, Торре, 58, Рафинья, 75, 83