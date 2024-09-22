Дубли Левандовски и Рафиньи. Барселона поиздевалась над Вильярреалом – 5:1!
Еще один мяч за каталонцев оформил Пабло Торре, но у Барсы есть потеря – тер Штеген
22 сентября состоялся матч 6-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Вильярреал и Барселона.
Поединок прошел на стадионе Керамика. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу каталонцев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голами за сине-гранатовых отличились Роберт Левандовски (дубль), Рафинья (дубль) и Пабло Торре. Роберт мог оформить и хет-трик, но на 66-й минуте не сумел реализовать пенальти.
Единственный мяч у хозяев забил Айозе Перес. Также рефери дважды отменил голы желтой субмарины из-за офсайдов.
В конце первого тайма Флику пришлось заменить голкипера команды – Марка-Андре тер Штегена. Немецкий вратарь получил травму колена и может пропустить весь сезон.
После 6 туров чемпионата Испании у Барселоны 18 очков из 18 возможных и первое место. Вильярреал с 11 пунктами располагается на 5-й позиции.
Ла Лига 2024/25. 6-й тур, 22 сентября
Вильярреал – Барселона – 1:5
Голы: Перес, 38 – Левандовски, 20, 35, Торре, 58, Рафинья, 75, 83
Final en el Estadio de la Cerámica.#VillarrealBarça pic.twitter.com/vJ6O01d47V— Villarreal CF (@VillarrealCF) September 22, 2024
🔥 FULL TIME!!!!! 🔥#VillarrealBarça pic.twitter.com/vrKVl5muiB— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дюбуа защитил титул чемпиона мира по версии IBF
С трибун в матче Черноморца и Карпат звучали оскорбительные слова