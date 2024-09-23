22.09.2024 19:30 – FT 1 : 5
Испания23 сентября 2024, 05:07 |
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Вильярреал – Барселона – 1:5. Суперассист Ямала и два дубля. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Ла Лиги 2024/25
23 сентября 2024, 05:07 |
45
0
22 сентября состоялся матч 6-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Вильярреал и Барселона.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Керамика. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу каталонцев.
Ла Лига 2024/25. 6-й тур, 22 сентября
Вильярреал – Барселона – 1:5
Голы: Перес, 38 – Левандовски, 20, 35, Торре, 58, Рафинья, 75, 83
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Торре (Барселона).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Вильярреал).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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