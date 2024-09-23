22 сентября состоялся матч 6-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Вильярреал и Барселона.

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Поединок прошел на стадионе Керамика. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу каталонцев.

Ла Лига 2024/25. 6-й тур, 22 сентября

Вильярреал – Барселона – 1:5

Голы: Перес, 38 – Левандовски, 20, 35, Торре, 58, Рафинья, 75, 83