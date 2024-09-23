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Чемпионат Испании
Вильярреал
22.09.2024 19:30 – FT 1 : 5
Барселона
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Испания
23 сентября 2024, 05:07 |
45
0

Вильярреал – Барселона – 1:5. Суперассист Ямала и два дубля. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Ла Лиги 2024/25

23 сентября 2024, 05:07 |
45
0
Вильярреал – Барселона – 1:5. Суперассист Ямала и два дубля. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

22 сентября состоялся матч 6-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Вильярреал и Барселона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Керамика. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу каталонцев.

Ла Лига 2024/25. 6-й тур, 22 сентября

Вильярреал – Барселона – 1:5

Голы: Перес, 38 – Левандовски, 20, 35, Торре, 58, Рафинья, 75, 83

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Торре (Барселона).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Вильярреал).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Вильярреал Барселона Вильярреал - Барселона видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу Ламин Ямал Рафинья Диас Роберт Левандовски Айосе Перес Пабло Торре
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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