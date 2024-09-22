22 сентября на «Керамика» пройдет матч 6-го тура Примеры, в котором «Вильярреал» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Вильярреал

Команда пережила непростой прошлый сезон, в итоге финишировав на восьмом месте, оставшись впервые за последние годы без еврокубков. Летом еще и несколько ключевых футболистов ушло, в том числе основной голкипер Йоргенсен и второй бомбардир прошлого сезона Серлот. Но и новичков много, в том числе и достаточно именитых - Пепе, Камбвала, Бернат. Стоит выделить Айосе Переса, который выходит и забивает в новом клубе важные голы. В том числе благодаря ему получилось у подводников очень даже неплохо стартовать. Только Атлетико и Валенсия не проиграли желтому субмарину, сыграв в результативные ничьи. Все остальные противники были обыграны, пусть и с боями: по 2:1 с Севильей и Мальоркой на выезде и 4:3 с Сельтой дома.

Барселона

Клуб после бестрофейного прошлого сезона пошел на не особенно красивое прощание со своей легендой, Хави. Его сменил Ханси Флик, специалист достаточно опытный и успешный, но провалившийся в сборной Германии. И впервые приехавший работать в Испанию. При этом в Каталонии проще с финансами не стало - помним о масштабных работах на Камп Ноу. В итоге сине-гранатовые смогли подписать и зарегистрировать только одного новичка, Дани Ольмо. При этом пришлось резать зарплатную ведомость, для чего, в том числе, отпустили Гюндонгана. Но это не помешало выдать лучший старт за последние годы: 5 побед в первых 5 матчах с общим счетом 14:4. В Лиге чемпионов с Монако обеспечил на таком фоне холодный душ. При всех оговорках и объяснениях, типа раннего удаления Эрика Гарсии, но французы смогли сенсационно победить дома.

Статистика личных встреч

У сине-гранатовых было три победы кряду, но в январе они дома уступили подводникам 3:5.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят во вторую подряд осечку подопечных Флика. Согласимся и поставим на то, что гости тут выиграют (коэффициент - 1,85).