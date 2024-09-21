Легендарный Беккер поддержал идет аналога Кубка Лейвера среди женщин

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер, который в свое время побеждал шесть раз на турнирах серии Grand Slam, одобрил идею проведения розыгрыша Кубка Лейвера среди представительниц женского тура.

«Отличная идея!» – отреагировал Беккер на пост журналиста Бастьена Фашана.

Фашан, как известно, предположил, как может выглядеть женская версия Кубка Лейвера. В команду Европы журналист включил Ига Свентек из Польши, Арину Соболенко, Елену Рыбакину из Казахстана, итальянку Ясмин Паолини, Марию Саккари из Греции, чешка Барбора Крейчикова и Алену Остапенко из Латвии.

В команду мира, по версии Фашана, могут войти американки Джессика Пегула, Коко Гофф, Эмма Наварро и Даниэль Коллинс, китаянка Чжэн Циньвэнь, Беатрис Хаддад Майя из Бразилии и Онс Жабер из Туниса.