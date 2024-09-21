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WTA
21 сентября 2024, 12:58 | Обновлено 21 сентября 2024, 13:03
72
0

Легендарный Беккер поддержал идет аналога Кубка Лейвера среди женщин

Немецкий экс-теннисист выступил за новую инициативу

21 сентября 2024, 12:58 | Обновлено 21 сентября 2024, 13:03
72
0
Легендарный Беккер поддержал идет аналога Кубка Лейвера среди женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Борис Беккер

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер, который в свое время побеждал шесть раз на турнирах серии Grand Slam, одобрил идею проведения розыгрыша Кубка Лейвера среди представительниц женского тура.

«Отличная идея!» – отреагировал Беккер на пост журналиста Бастьена Фашана.

Фашан, как известно, предположил, как может выглядеть женская версия Кубка Лейвера. В команду Европы журналист включил Ига Свентек из Польши, Арину Соболенко, Елену Рыбакину из Казахстана, итальянку Ясмин Паолини, Марию Саккари из Греции, чешка Барбора Крейчикова и Алену Остапенко из Латвии.

В команду мира, по версии Фашана, могут войти американки Джессика Пегула, Коко Гофф, Эмма Наварро и Даниэль Коллинс, китаянка Чжэн Циньвэнь, Беатрис Хаддад Майя из Бразилии и Онс Жабер из Туниса.

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Борис Беккер Кубок Лейвера
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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