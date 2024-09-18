Лига чемпионов18 сентября 2024, 20:01 | Обновлено 18 сентября 2024, 20:05
737
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Болонья – Шахтер. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов
18 сентября 2024, 20:01 | Обновлено 18 сентября 2024, 20:05
737
0
18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов.
В стартовом поединке встречаются Болонья (Италия) и Шахтер (Украина).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер как чемпион Украины напрямую попал в основной раунд Лиги чемпионов благодаря высокому клубному рейтингу.
Болонья – Шахтер. Видео голов и обзор (обновляется)
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