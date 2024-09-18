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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 20:01 | Обновлено 18 сентября 2024, 20:05
737
0

Болонья – Шахтер. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов

18 сентября 2024, 20:01 | Обновлено 18 сентября 2024, 20:05
737
0
Болонья – Шахтер. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов.

В стартовом поединке встречаются Болонья (Италия) и Шахтер (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер как чемпион Украины напрямую попал в основной раунд Лиги чемпионов благодаря высокому клубному рейтингу.

Болонья – Шахтер. Видео голов и обзор (обновляется)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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