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  4. ФОТО. Покусал соперника. Игроку в Англии грозит суровое наказание
Англия
26 сентября 2024, 23:10 |
516
0

ФОТО. Покусал соперника. Игроку в Англии грозит суровое наказание

Интересный эпизод в Чемпионшипе

26 сентября 2024, 23:10 |
516
0
ФОТО. Покусал соперника. Игроку в Англии грозит суровое наказание
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольная ассоциация Англии открыла дело против форварда Престона Милутина Осмаича, который в матче Чемпионшипа укусил игрока Блэкберна Оуэна Бека.

Бека удалили с поля за то, что он пытался доказать арбитру факт укуса соперника, однако рефери ему не поверил и показал прямую красную карточку.

В Ассоциации, пересмотрев момент после матча, решили открыть дело, которое может грозить Осмаичу длительной дисквалификацией.

Одним из самых известных подобных случаев был укус форварда Ливерпуля Луиса Суареса, которого дисквалифицировали на 10 матчей за такие действия против Бранислава Ивановича из Челси.

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Чемпионшип Престон Блэкберн
Иван Зинченко Источник: BBC
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