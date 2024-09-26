Ло Чельcо снова забил. Победа Вильярреала и ничья Бетиса

Вечером 25 сентября в 20:00 состоялись два матча 7-го тура Ла Лиги.

В первом матче «Эспаньол» принимал «Вильярреал» на «РСД стадионе».

Под конец первого тайма Хофре из «Эспаньола» открыл счет в матче. Через 5 минут Айосе Перес сравнял счет. На 63-й Перес оформил дубль и поставил точку в матче.

В параллельном матче «Лас-Пальмас» соперничал против «Бетиса» на «Эстадио Гран Канария».

На 9-й минуте матча Альберто Молейро открыл счет для хозяев. Под конец первого тайма Джованни Ло Чельсо сравнял счет, это стал 3-й матч подряд, в котором аргентинец отметился забитым голом, полузащитник имеет в своем активе 4 гола.

Ла Лига. 7-й тур. 26 сентября.

Эспаньол – Вильярреал – 1:2

Голы: Хофре, 45+1 – Перес, 45+6, 63

Лас-Пальмас – Бетис – 1:1

Голы: Молейро, 9 – Ло Чельсо, 45+3