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Эспаньол
26.09.2024 20:00 – FT 1 : 2
Вильярреал
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Испания
26 сентября 2024, 22:49 | Обновлено 26 сентября 2024, 23:11
85
0

Ло Чельcо снова забил. Победа Вильярреала и ничья Бетиса

Матчи прошли в 20:00

26 сентября 2024, 22:49 | Обновлено 26 сентября 2024, 23:11
85
0
Ло Чельcо снова забил. Победа Вильярреала и ничья Бетиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Эспаньйол - Вильрреал

Вечером 25 сентября в 20:00 состоялись два матча 7-го тура Ла Лиги.

В первом матче «Эспаньол» принимал «Вильярреал» на «РСД стадионе».

Под конец первого тайма Хофре из «Эспаньола» открыл счет в матче. Через 5 минут Айосе Перес сравнял счет. На 63-й Перес оформил дубль и поставил точку в матче.

В параллельном матче «Лас-Пальмас» соперничал против «Бетиса» на «Эстадио Гран Канария».

На 9-й минуте матча Альберто Молейро открыл счет для хозяев. Под конец первого тайма Джованни Ло Чельсо сравнял счет, это стал 3-й матч подряд, в котором аргентинец отметился забитым голом, полузащитник имеет в своем активе 4 гола.

Ла Лига. 7-й тур. 26 сентября.

Эспаньол – Вильярреал – 1:2

Голы: Хофре, 45+1 – Перес, 45+6, 63

Лас-Пальмас – Бетис – 1:1

Голы: Молейро, 9 – Ло Чельсо, 45+3

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Вильярреал).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Жофре Каррерас (Эспаньол).
45’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Вильярреал).
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Эспаньол Вильярреал Лас-Пальмас Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Джовани Ло Чельсо
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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