Не Мбаппе, Холланд и Родри. Назван лучший футболист ЛЧ 2024/25
Признание от GiveMeSport получил Винисиус Жуниор
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов Лиги чемпионов 2024/25.
Первую позицию в рейтинге занимает главный фаворит на Золотой мяч вингер «Реала» Винисиус Жуниор, за ним разместились два футболиста английского «Манчестер Сити» – полузащитник Родри и нападающий Эрлинг Холанд.
На четвертой позиции разместился звездный новичок «Реала» Киллиан Мбаппе, а полузащитник Джуд Беллингем – 5-й.
В топ-10 рейтинга попали также Мохамед Салах, Гарри Кейн, Фил Фоден, Кевин де Брюйне и Уильям Салиба.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
10 лучших футболистов ЛЧ 2024/25 по версии Give Me Sport
- Винисиус Жуниор
- Родри
- Эрлинг Холанд
- Киллиан Мбаппе
- Джуд Беллингем
- Мохамед Салах
- Гарри Кейн
- Фил Фоден
- Кевин де Брюйне
- Уильям Салиба
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