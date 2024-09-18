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  4. Не Мбаппе, Холланд и Родри. Назван лучший футболист ЛЧ 2024/25
Лига чемпионов
18 сентября 2024, 02:44 |
113
0

Не Мбаппе, Холланд и Родри. Назван лучший футболист ЛЧ 2024/25

Признание от GiveMeSport получил Винисиус Жуниор

18 сентября 2024, 02:44 |
113
0
Не Мбаппе, Холланд и Родри. Назван лучший футболист ЛЧ 2024/25
Getty Images/Global Images Украина. Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов Лиги чемпионов 2024/25.

Первую позицию в рейтинге занимает главный фаворит на Золотой мяч вингер «Реала» Винисиус Жуниор, за ним разместились два футболиста английского «Манчестер Сити» – полузащитник Родри и нападающий Эрлинг Холанд.

На четвертой позиции разместился звездный новичок «Реала» Киллиан Мбаппе, а полузащитник Джуд Беллингем – 5-й.

В топ-10 рейтинга попали также Мохамед Салах, Гарри Кейн, Фил Фоден, Кевин де Брюйне и Уильям Салиба.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

10 лучших футболистов ЛЧ 2024/25 по версии Give Me Sport

  1. Винисиус Жуниор
  2. Родри
  3. Эрлинг Холанд
  4. Киллиан Мбаппе
  5. Джуд Беллингем
  6. Мохамед Салах
  7. Гарри Кейн
  8. Фил Фоден
  9. Кевин де Брюйне
  10. Уильям Салиба
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GiveMeSport Винисиус Жуниор Родри Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Мохамед Салах Гарри Кейн Фил Фоден Кевин де Брюйне Вильям Салиба рейтинг Лига чемпионов
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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