Не Мбаппе, Холланд и Родри. Назван лучший футболист ЛЧ 2024/25

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов Лиги чемпионов 2024/25.

Первую позицию в рейтинге занимает главный фаворит на Золотой мяч вингер «Реала» Винисиус Жуниор, за ним разместились два футболиста английского «Манчестер Сити» – полузащитник Родри и нападающий Эрлинг Холанд.

На четвертой позиции разместился звездный новичок «Реала» Киллиан Мбаппе, а полузащитник Джуд Беллингем – 5-й.

В топ-10 рейтинга попали также Мохамед Салах, Гарри Кейн, Фил Фоден, Кевин де Брюйне и Уильям Салиба.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

10 лучших футболистов ЛЧ 2024/25 по версии Give Me Sport