Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий БОЙКО: «Травма Салиху? Желаем, чтоб не было ничего серьезного»
Украина. Премьер лига
18 сентября 2024, 04:30 | Обновлено 18 сентября 2024, 05:00
16
0

Виталий БОЙКО: «Травма Салиху? Желаем, чтоб не было ничего серьезного»

Полузащитник ЛНЗ прокомментировал матч против 6-го тура УПЛ против Колоса

18 сентября 2024, 04:30 | Обновлено 18 сентября 2024, 05:00
16
0
Виталий БОЙКО: «Травма Салиху? Желаем, чтоб не было ничего серьезного»
ФК ЛНЗ. Виталий Бойко

Полузащитник ЛНЗ Виталий Бойко прокомментировал матч против 6-го тура УПЛ против Колоса (1:1):

«Первое впечатление – не дожали, 100%. Столько моментов. Я думаю, что после той ошибки, которую в первом тайме допустили, полностью контролировали игру, просто не сумели это преимущество воплотить в забитые мячи. Закономерен ли результат ? По-моему, нет. Мы должны были побеждать и везти домой три очка.

На нас результат давил, потому что проигрывали 0:1, хотели выиграть. А нас к тому и готовят, чтобы все 90 минут бежали вперед, имели преимущество, прессинговали, поэтому я думаю, это нормально.

Новый тренерский штаб учит нас, как действовать. И видно, что мы над чем-то работаем, стараемся чего-то добиться. Не всегда это выходит, но мы постоянно стремимся быть лучше.

Травма Салиху? Не знаю, но может быть очень тяжелая травма. Пока мы ничего не знаем, была игра, и я думаю, скоро все узнают. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, и чтобы там не было серьезной травмы».

По теме:
ПОЗДЕЕВ: «Мы продемонстрировали характер, и это очень понравилось»
Утверждены даты и время проведения матчей 9-го тура УПЛ
Динамо – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы Колос - ЛНЗ Виталий Бойко Хайдин Салиху травма
Николай Степанов Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ничего криминального! Жена Усика отреагировала на его арест в Польше
Бокс | 17 сентября 2024, 23:20 8
Ничего криминального! Жена Усика отреагировала на его арест в Польше
Ничего криминального! Жена Усика отреагировала на его арест в Польше

Александра арестовали в аэропорту в Кракове

Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
Бокс | 18 сентября 2024, 00:54 6
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища

Товарища украинского боксера не хотели пускать в самолет

Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
Футбол | 17.09.2024, 10:31
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
ПСЖ – Жирона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 18.09.2024, 04:28
ПСЖ – Жирона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСЖ – Жирона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Футбол | 17.09.2024, 11:51
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
16.09.2024, 14:16 17
Футбол
Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории
Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории
16.09.2024, 00:16 2
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
17.09.2024, 10:34 17
Футбол
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
16.09.2024, 18:18 150
Футбол
Звездный новичок Реала женился в 18 лет. Жена старше футболиста
Звездный новичок Реала женился в 18 лет. Жена старше футболиста
16.09.2024, 19:35 2
Футбол
Шахматная Олимпиада. Пономарев принес Украине победу над Черногорией
Шахматная Олимпиада. Пономарев принес Украине победу над Черногорией
16.09.2024, 23:23 1
Другие виды
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Азербайджана
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Азербайджана
16.09.2024, 08:05
Авто/мото
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
16.09.2024, 07:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем