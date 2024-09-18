Виталий БОЙКО: «Травма Салиху? Желаем, чтоб не было ничего серьезного»

Полузащитник ЛНЗ Виталий Бойко прокомментировал матч против 6-го тура УПЛ против Колоса (1:1):

«Первое впечатление – не дожали, 100%. Столько моментов. Я думаю, что после той ошибки, которую в первом тайме допустили, полностью контролировали игру, просто не сумели это преимущество воплотить в забитые мячи. Закономерен ли результат ? По-моему, нет. Мы должны были побеждать и везти домой три очка.

На нас результат давил, потому что проигрывали 0:1, хотели выиграть. А нас к тому и готовят, чтобы все 90 минут бежали вперед, имели преимущество, прессинговали, поэтому я думаю, это нормально.

Новый тренерский штаб учит нас, как действовать. И видно, что мы над чем-то работаем, стараемся чего-то добиться. Не всегда это выходит, но мы постоянно стремимся быть лучше.

Травма Салиху? Не знаю, но может быть очень тяжелая травма. Пока мы ничего не знаем, была игра, и я думаю, скоро все узнают. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, и чтобы там не было серьезной травмы».