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Лига Чемпионов
Бавария
17.09.2024 22:00 – FT 9 : 2
Динамо Загреб
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Лига чемпионов
17 сентября 2024, 23:55 | Обновлено 18 сентября 2024, 00:15
807
10

Четыре гола Кейна. Бавария отгрузила 9 мячей загребскому Динамо в ЛЧ

Зрители в Мюнхене увидели яркое шоу на старте Лиги чемпионов

17 сентября 2024, 23:55 | Обновлено 18 сентября 2024, 00:15
807
10
Четыре гола Кейна. Бавария отгрузила 9 мячей загребскому Динамо в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Вечером 17 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Немецкая Бавария дома отгрузила 9 мячей загребскому Динамо. Зрители в Мюнхене увидели яркое шоу на старте главного еврокубкового турнира.

Четыре мяча в свой актив записал главный бомбардир мюнхенской команды Гарри Кейн.

Дубль оформил Майкл Олисе. Также забивали Геррейро, Лерой Сане и Леон Горецка.

Бавария набрала 3 очка и по разнице мячей стала лидером большой таблицы Лиги чемпионов на 36 команд.

Лига чемпионов. 1-й тур 17 сентября

Бавария (Германия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 9:2

Голы: Кейн, 19 (пен), 57, 73 (пен), 78, Геррейро, 33, Олисе, 38, 61, Сане, 85, Горецка, 90+2 – Петкович, 49, Огивара, 50

Бавария: Нойер (Ульрайх, 46), Дэвис, Ким Мин Чжэ (Дайер, 69), Упамекано, Геррейру (Горецка, 81), Павлович, Киммих, Олисе (Сане, 68), Гнабри, Мусиала (Мюллер, 68), Кейн.

Динамо Загреб: Невистич, Огивара (Ходжа, 73), Пьер-Габриэль (Шпикич, 73), Ммаэ, Теофиль-Катрин, Ристовски, Батурина (Адеми, 78), Мишич, Рог (Стойкович, 46), Пьяца (Куленович, 61), Петкович.

Предупреждение: Ристовски, 77.

Фотогалерея матча

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Лига чемпионов Бавария Динамо Загреб Гарри Кейн Майкл Олисе Лерой Сане Леон Горецка Рафаэл Геррейру
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 10
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AndiM
«Шахтар» – «Баварія»
За проханням спортивного директора
ФК "Шахтар" матч можуть перенести з 22:00 на 00:00 або 1:00.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Samuel
Німецьке кіно
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+3
Harun Bakircioğlu
Бавария под руководством Компани удивляет пока что. Возможно, его и не уволят до зимы.
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0
MIRRA
І толку з такого формату? Будь-який форвард топ-клубу забиватиме по 20-30 голів в ЛЧ командам, які раніше ніколи б у цю ЛЧ не потрапили... І як порівнювати цю статистику зі статистикою часів Рональдіньо, Рауля, Шеви ?... так будь-який умовний Хаверц чи Арнаутовіч їх перевершить
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0
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pol-55
Динамо завдало перший удар в сторону воріт Баварії в 1му таймі на 4й доданій хвилині,Компані нічого мудрішого не придумав як поміняти воротаря,типу Ноєр перевтомився,одразу отримали 2гола(3-2)прийшлось Баварії зібратись,до речі ще кажись зо 3 гола скасували в ворота Динамо.
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0
Fuz1982z
німецьке порно над  динамо києв мав бути на його місці
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-8
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