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Лига Чемпионов
Бавария
17.09.2024 22:00 – FT 9 : 2
Динамо Загреб
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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 01:35 | Обновлено 18 сентября 2024, 01:47
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0

Бавария – Динамо Загреб – 9:2. Четыре мяча Гарри Кейна. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25

18 сентября 2024, 01:35 | Обновлено 18 сентября 2024, 01:47
72
0
Бавария – Динамо Загреб – 9:2. Четыре мяча Гарри Кейна. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Вечером 17 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Немецкая Бавария дома отгрузила 9 мячей загребскому Динамо. Зрители в Мюнхене увидели яркое шоу на старте главного еврокубкового турнира.

Четыре мяча в свой актив записал главный бомбардир мюнхенской команды Гарри Кейн.

Дубль оформил Майкл Олисе. Также забивали Рафаэл Геррейру, Лерой Сане и Леон Горецка.

Бавария набрала 3 очка и по разнице мячей стала лидером большой таблицы Лиги чемпионов на 36 команд.

Лига чемпионов. 1-й тур 17 сентября

Бавария (Германия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 9:2

Голы: Кейн, 19 (пен), 57, 73 (пен), 78, Геррейру, 33, Олисе, 38, 61, Сане, 85, Горецка, 90+2 – Петкович, 49, Огивара, 50

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Бавария).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
78’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кэйн (Бавария).
73’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кэйн (Бавария).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Такуя Огивара (Динамо Загреб).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Петкович (Динамо Загреб).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Бавария).
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кэйн (Бавария).
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Динамо Загреб Бавария Леон Горецка Гарри Кейн Лерой Сане Рафаэл Геррейру видео голов и обзор Лига чемпионов Майкл Олисе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Nick.Grabowski
19 ударів в площину воріт з 22 ударів загалом.
Це показники дійсно топової команди та топових гравців.
А не "зірки", які за тайм не можуть вразити ворота Албанії. 
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