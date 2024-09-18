Вечером 17 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

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Немецкая Бавария дома отгрузила 9 мячей загребскому Динамо. Зрители в Мюнхене увидели яркое шоу на старте главного еврокубкового турнира.

Четыре мяча в свой актив записал главный бомбардир мюнхенской команды Гарри Кейн.

Дубль оформил Майкл Олисе. Также забивали Рафаэл Геррейру, Лерой Сане и Леон Горецка.

Бавария набрала 3 очка и по разнице мячей стала лидером большой таблицы Лиги чемпионов на 36 команд.

Лига чемпионов. 1-й тур 17 сентября

Бавария (Германия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 9:2

Голы: Кейн, 19 (пен), 57, 73 (пен), 78, Геррейру, 33, Олисе, 38, 61, Сане, 85, Горецка, 90+2 – Петкович, 49, Огивара, 50

Видео голов и обзор матча