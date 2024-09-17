17 сентября на «Альянц-Арене» пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Бавария» встретится с «Динамо» (Загреб). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бавария

Команда перед началом прошлого сезона капитально укрепляла и так сильный состав. Чего стоит рекордная покупка в лице Кейна. Гарри забивал и раздавал передач не меньше, чем в Лондоне - но снова остался без единого трофея и в новом клубе! Более того, Звезда Юга закончила на третьем месте, уступив не только невероятному Байеру, но и Штутгарту. В Мюнхене пошли неожиданным путем, и переманили Венсана Компани, хотя тот вылетел из АПЛ с Бернли. Да и главные новички, Олисе и Пальинья, прибыли с Туманного Альбиона. Рекордмейстеры начали удачно, с побед над Ульмом в кубке и над Вольфсбургом и Фрайбургом в Бундеслиге. После паузы, с Хольштайн Киль, и вовсе получилось оформить победу 6:1.

Динамо (Загреб)

Клуб почти без исключений выигрывал одно первенство за другим в родной Хорватии. Но все уже привыкли к тому, что все такие трофеи воспринимаются как нечто из разряда обязательной программы. Так что главное - то, как белые проявляют себя на международной арене. На этот раз подопечные Сергея Якировича справились с барьером, в виде Карабаха. Уже дома получилось разгромить со счетом 3:0 гостей из Азербайджана, но и в Баку потом тоже не пропустили и забили дважды. Перед стартом группового этапа, принимая Хайдук из Сплита, чемпион Хорватии явно думал уже о поездке в Мюнхен, и этим воспользовался соперник, добыв в столице победу 1:0 в свою пользу.

Статистика личных встреч

Стороны сыграли между собой в 2015-м году, тоже на групповом этапе. Тогда немцы смогли дважды обыграть хорватов, причем сухо - 5:0 дома, 2:0 на чужом поле.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости смогут оказать сопротивление рекордмейстерам в их нынешней прекрасной форме. Рекомендуем ставить на то, что Кейн и компания смогут выиграть при форе -2,0 забитых голов (коэффициент - 1,63).