Бавария – Динамо Загреб, Спортинг – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 сентября стартовала обновленная Лига чемпионов 2024/25.

Бавария в Мюнхене начнет поединок против Динамо Загреб из Хорватии.

Лилль приехал в гости в Лиссабон, где проведет встречу против Спортинга.

В 22:00 также начнутся еще два матча: Милан – Ливерпуль, Реал Мадрид – Штутгарт.

Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 17 сентября

20:00. Бавария (Германия) – Динамо Загреб (Хорватия)

20:00. Спортинг (Португалия) – Лилль (Франция)

Бавария – Динамо Загреб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Спортинг – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция