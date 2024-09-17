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Лига Чемпионов
Бавария
17.09.2024 22:00 – 47 3 : 0
Динамо Загреб
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Лига чемпионов
17 сентября 2024, 22:05 | Обновлено 17 сентября 2024, 22:10
930
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Бавария – Динамо Загреб, Спортинг – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчей 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25

17 сентября 2024, 22:05 | Обновлено 17 сентября 2024, 22:10
930
1
Бавария – Динамо Загреб, Спортинг – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября стартовала обновленная Лига чемпионов 2024/25.

Бавария в Мюнхене начнет поединок против Динамо Загреб из Хорватии.

Лилль приехал в гости в Лиссабон, где проведет встречу против Спортинга.

В 22:00 также начнутся еще два матча: Милан – Ливерпуль, Реал Мадрид – Штутгарт.

Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 17 сентября

  • 20:00. Бавария (Германия) – Динамо Загреб (Хорватия)
  • 20:00. Спортинг (Португалия) – Лилль (Франция)

Бавария – Динамо Загреб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Спортинг – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Бавария).
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кэйн (Бавария).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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