Реал Мадрид

Во вторник, 17 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Реалом» и «Штутгартом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Реал – Штутгарт. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция