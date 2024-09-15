Реал Мадрид

17.09.2024 22:00 - : -
Лига чемпионов15 сентября 2024, 13:26 |
43
0
Реал – Штутгарт. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 17 сентября в 22:00
15 сентября 2024, 13:26 |
43
0
Во вторник, 17 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Реалом» и «Штутгартом».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Реал – Штутгарт. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 сентября 2024, 20:47 2
Украинца бесплатно хотел подписать «Атлетико»
Футбол | 14 сентября 2024, 14:22 0
14 сентября в 15:30 состоится матч 6-го тура УПЛ
Теннис | 15.09.2024, 11:18
Другие виды | 14.09.2024, 22:32
Футбол | 15.09.2024, 12:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.09.2024, 22:39 10
13.09.2024, 20:47
14.09.2024, 07:37 20
13.09.2024, 23:50 6
14.09.2024, 22:57 14
13.09.2024, 15:20 1
13.09.2024, 08:28 4
13.09.2024, 11:26 32