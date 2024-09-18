Вечером 17 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

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На старте Лиги чемпионов мадридский Реал дома обыграл немецкий Штутгарт со счетом 3:1.

У победителей голы забили Килиан Мбаппе, Антонио Рюдигер и Эндрик. У гостей отличился Дениз Ундав.

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин остался в резерве, ворота королевского клуба защищал бельгиец Тибо Куртуа.

⚽️ Лига чемпионов. 1-й тур, 17 сентября

22:00. Реал Мадрид (Испания) – Штутгарт (Германия) – 3:1

Голы: Мбаппе, 46, Рюдигер, 83, Эндрик, 90+5 – Ундав, 68

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