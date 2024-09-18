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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
17.09.2024 22:00 – FT 3 : 1
Штутгарт
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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 02:23 | Обновлено 18 сентября 2024, 02:49
179
0

Реал – Штутгарт – 3:1. Как забил Мбаппе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25

18 сентября 2024, 02:23 | Обновлено 18 сентября 2024, 02:49
179
0
Реал – Штутгарт – 3:1. Как забил Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе (справа)

Вечером 17 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На старте Лиги чемпионов мадридский Реал дома обыграл немецкий Штутгарт со счетом 3:1.

У победителей голы забили Килиан Мбаппе, Антонио Рюдигер и Эндрик. У гостей отличился Дениз Ундав.

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин остался в резерве, ворота королевского клуба защищал бельгиец Тибо Куртуа.

⚽️ Лига чемпионов. 1-й тур, 17 сентября

22:00. Реал Мадрид (Испания) – Штутгарт (Германия) – 3:1

Голы: Мбаппе, 46, Рюдигер, 83, Эндрик, 90+5 – Ундав, 68

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Эндрик Фелипе (Реал Мадрид).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Рюдигер (Реал Мадрид).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Штутгарт).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
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Штутгарт Реал Мадрид Антонио Рюдигер Андрей Лунин Килиан Мбаппе видео голов и обзор Лига чемпионов Эндрик Дениз Ундав
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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