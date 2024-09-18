Реал – Штутгарт – 3:1. Как забил Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25
Вечером 17 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.
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На старте Лиги чемпионов мадридский Реал дома обыграл немецкий Штутгарт со счетом 3:1.
У победителей голы забили Килиан Мбаппе, Антонио Рюдигер и Эндрик. У гостей отличился Дениз Ундав.
Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин остался в резерве, ворота королевского клуба защищал бельгиец Тибо Куртуа.
⚽️ Лига чемпионов. 1-й тур, 17 сентября
22:00. Реал Мадрид (Испания) – Штутгарт (Германия) – 3:1
Голы: Мбаппе, 46, Рюдигер, 83, Эндрик, 90+5 – Ундав, 68
Видео голов и обзор матча
События матча
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