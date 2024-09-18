АНЧЕЛОТТИ: «Важная победа. Реал все еще ищет лучшую версию самих себя»

Вечером 17 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

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На старте Лиги чемпионов мадридский Реал дома обыграл немецкий Штутгарт со счетом 3:1.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти после матча рассказал:

«Я думаю, мы все еще ищем лучшую версию самих себя. Пока что мы хорошо выступили, но начали не слишком хорошо, они нас прессинговали, выиграли несколько дуэлей, играли довольно вертикально. Мы повели 1:0, а затем было несколько переходов, когда мы могли бы решить исход игры. Но в итоге мы одержали важную победу.

Я был тренером во многих матчах Лиги чемпионов, и я не помню ни одного, когда бы моя команда не страдала хоты бы немного. И этот турнир нельзя выиграть, не страдая. Такова жизнь.

Эндрик проявил мужество. Это был последний большой момент в матче, и лучшим решением было воспользоваться ситуацией. Он был уверен, что забьет, и он это сделал».

Бельгийский голкипер Реала Тибо Куртуа был назван лучшим игроком матча:

«Я думаю, что это был типичный матч Реала в Лиге чемпионов. У нас всегда сложные игры, мы иногда сами все усложняем, но надо отдать должное Штутгарту. Они прессинговали высоко, они были действительно атакующими и создавали моменты.

Штутгарт упустил несколько моментов и играл так высоко, что оставил нам пространство позади. У нас было много моментов, но мы не всегда могли найти правильный пас или использовать возможности чисто.

Штутгарт играет в хороший футбол, и сегодня им немного не повезло, но в этом формате Лиги чемпионов было важно выиграть такую ​​игру. Побеждать в домашних матчах – это очень важно.

У меня дома есть шкаф, но он забит всеми копиями трофеев, которые мы выиграли. Я строю новый дом, поэтому планирую сделать больше места, чтобы все красиво разместить. Приятно получить этот трофей, если ты выигрываешь, потому что самое главное – выиграть матч».