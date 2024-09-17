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Реал Мадрид
17.09.2024 22:00 - : -
Штутгарт
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Лига чемпионов
17 сентября 2024, 01:11 | Обновлено 17 сентября 2024, 01:13
52
0

Реал Мадрид – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 17 сентября в 22:00 по Киеву

17 сентября 2024, 01:11 | Обновлено 17 сентября 2024, 01:13
52
0
Реал Мадрид – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» (Мадрид) встретится со «Штутгартом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда осталась на прошлый сезон с главным тренером, Анчелотти, хотя тот в 2022/2023 смог выиграть только кубок Испании. И это доверие Флорентино Переса оправдалось, ведь сливочные смогли взять ряд титулов, в том числе в который уже раз выиграли Лигу чемпионов. Но после летних каникул, несмотря на звездное усиление в виде Мбаппе, было уже несколько осечек. Не выиграв в гостях ни у Мальорки, ни у Лас-Пальмаса (оба раза выездные матчи приносили 1:1), уже к лету дали Барселоне уйти в отрыв в 4 балла, что довольно много по испанским футбольным меркам. На поле Реал Сосьедад после паузы на игры национальных сборных получилось выиграть вроде бы уверенно, 2:0. Но, с другой стороны, и Винисиус Жуниор, и Мбаппе забивали с пенальти.

Штутгарт

Клуб периодически выстреливает. Особняком, конечно же, остается завоевание серебряной салатницы при Армине Фе. Но и прошлый сезон получился хорошим для швабов. Они ухитрились обойти даже Баварию и расположились под невероятным Байером, на второй позиции. А Серу Герасси сумел наколотить 28 голов. Гвинеец, правда, уже в дортмундской Боруссии, и это не единственная смена в команде. Но, главное, остался добившийся прорыва тренер, Себастьян Хенесс, несмотря на слухи об интересе, в том числе со стороны Баварии. Сейчас не все получается: с Байером в Суперкубке, ведя по ходу розыгрыша, в итоге уступили по пенальти. В Бундеслиге после 1:3 в Фрайбурге свели к ничьей 3:3 дома с Майнцем, и только Пройссен разгромили в кубке 5:0. Перед стартом в Лиге чемпионов, в Менхенгладбахе с Боруссией получилось выиграть 3:1 с дублем новичка, Демировича.

Статистика личных встреч

Довольно ожидаемо швабы впервые приедут в столицу Испании.

Прогноз

Букмекерские конторы скептичны по отношению к немцам. Реал, может, далек от пика, но на опыте обыграет гостей с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,79).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
17 сентября 2024 -
22:00
Штутгарт
Фора Реала (-1.5) 1.79 Сделать ставку
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Реал Мадрид Штутгарт Лига чемпионов Андрей Лунин прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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