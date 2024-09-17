Голы Мбаппе, Рюдигера и Эндрика. Реал вырвал победу над Штутгартом в ЛЧ
Игра завершилась со счетом 3:1, у немецкого коллектива отличился Дениз Ундав
17 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Штутгарт.
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Поединок прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу королевского клуба.
Голами за сливочных отличились Килиан Мбаппе, Антонио Рюдигер и Эндрик. У немецкого коллектива единственный мяч оформил Дениз Ундав.
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота подопечных Карло Анчелотти защищал бельгиец Тибо Куртуа.
Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 17 сентября
- Реал Мадрид (Испания) – Штутгарт (Германия) – 3:1
Голы: Мбаппе, 46, Рюдигер, 83, Эндрик, 90+6 – Ундав, 68
Реал Мадрид: Куртуа, Менди (Фран Гарсия, 76), Рюдигер, Карвахаль, Васкес (Милитао, 46), Беллингем (Эндрик, 80), Тчуамени (Модрич, 70), Вальверде, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Родриго (Гюлер, 75).
Штутгарт: Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Руо (Загаду, 89), Вагноман (Чейз, 63), Штиллер, Каразор, Фюрих (Ридер, 63), Мийо (Демирович, 75), Левелинг, Ундав (Туре, 76).
Предупреждения: Васкес (23), Миттельштедт (30), Анчелотти (60), Вальверде (78), Милитао (80), Модрич (90+5).
Следующие соперники Реала и Штутгарта в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25:
- Реал: Боруссия Дортмунд, Ливерпуль, Милан, Аталанта, РБ Зальцбург, Лилль, Брест;
- Штутгарт: ПСЖ, Аталанта, Ювентус, Янг Бойз, Црвена Звезда, Спарта, Слован.
🏁 @RealMadrid 3-1 @VfB— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 17, 2024
⚽ 46' @KMbappe
⚽ 68' Undav
⚽ 83' @ToniRuediger
⚽ 90'+5' @Endrick#UCL pic.twitter.com/U8OVkENudc
⏹ Spielende in Madrid. Unsere Jungs aus Cannstatt haben ihr Herz auf dem Platz gelassen, müssen sich am Ende jedoch gegen Real Madrid geschlagen geben. Kopf hoch Männer, das war ein starker Fight! ⚪🔴#VfB | #StuttgartInternational | #UCL | #RMAVfB 3:1 pic.twitter.com/5gI5BKiMCs— VfB Stuttgart (@VfB) September 17, 2024
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