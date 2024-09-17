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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
17.09.2024 22:00 – FT 3 : 1
Штутгарт
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17 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 18 сентября 2024, 00:05
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Голы Мбаппе, Рюдигера и Эндрика. Реал вырвал победу над Штутгартом в ЛЧ

Игра завершилась со счетом 3:1, у немецкого коллектива отличился Дениз Ундав

17 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 18 сентября 2024, 00:05
545
0
Голы Мбаппе, Рюдигера и Эндрика. Реал вырвал победу над Штутгартом в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Штутгарт.

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Поединок прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу королевского клуба.

Голами за сливочных отличились Килиан Мбаппе, Антонио Рюдигер и Эндрик. У немецкого коллектива единственный мяч оформил Дениз Ундав.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота подопечных Карло Анчелотти защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 17 сентября

  • Реал Мадрид (Испания) – Штутгарт (Германия) – 3:1

Голы: Мбаппе, 46, Рюдигер, 83, Эндрик, 90+6 – Ундав, 68

Реал Мадрид: Куртуа, Менди (Фран Гарсия, 76), Рюдигер, Карвахаль, Васкес (Милитао, 46), Беллингем (Эндрик, 80), Тчуамени (Модрич, 70), Вальверде, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Родриго (Гюлер, 75).

Штутгарт: Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Руо (Загаду, 89), Вагноман (Чейз, 63), Штиллер, Каразор, Фюрих (Ридер, 63), Мийо (Демирович, 75), Левелинг, Ундав (Туре, 76).

Предупреждения: Васкес (23), Миттельштедт (30), Анчелотти (60), Вальверде (78), Милитао (80), Модрич (90+5).

Следующие соперники Реала и Штутгарта в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25:

  • Реал: Боруссия Дортмунд, Ливерпуль, Милан, Аталанта, РБ Зальцбург, Лилль, Брест;
  • Штутгарт: ПСЖ, Аталанта, Ювентус, Янг Бойз, Црвена Звезда, Спарта, Слован.
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Дениз Ундав Килиан Мбаппе Антонио Рюдигер Лига чемпионов Реал Мадрид Штутгарт Андрей Лунин Эндрик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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