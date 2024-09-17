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Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
17.09.2024 22:00 – FT 2 : 0
Лилль
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Лига чемпионов
17 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 18 сентября 2024, 02:01
143
0

Машина Дьекереш и шедевр в девятку. Спортинг уверенно обыграл Лилль в ЛЧ

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу чемпионов Португалии

17 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 18 сентября 2024, 02:01
143
0
Машина Дьекереш и шедевр в девятку. Спортинг уверенно обыграл Лилль в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Спортинг - Лилль

Вечером 17 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Лиллем». Игра прошла на «Эштадиу Жозе Алваладе», Лиссабон.

В первом тайме хозяева, точным ударом звездного форварда Виктора Дьекереша, открыли счет на 38-й минуте, а уже на 40-й минуте матча «Лилль» играл в меньшинстве. На 65-й минуте «Спортинг» поставил точку на этой встрече голом в девятку.

Лига чемпионов. 1-й тур. 17 сентября

Спортинг (Португалия) – Лилль (Франция) – 2:0

Голы: Дьекереш, 38, Дебаст, 65

Спортинг: Израэль, Дебаст, Инасиу, (Реис, 13), Диоманде, Куэнда, (Араухо, 73), Морита, (Браганса, 46), Юльманн, Катамо, Тринкау, (Хардер, 88), Дьекереш, Гонсалвеш

Лилль: Шевалье, Менье, Манди, (Буадди, 64), Диаките, Александру, Баккер, (Гудмундссон, 82,) Жегрова, Андре, Гомес, Сахрауи, (Кабелла, 71), Дэвид, (Фернандес, 64)

Предупреждения: Морита, 45+1, Дебаст, 86 – Гомес, 21, 40, Дэвид, 40, Андре, 56, Буадди, 72

Удаление: Гомес, 40

Видео голов и обзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Зено Дебаст (Спортинг Лиссабон).
40’
Анхель Гомес (Лилль) получает красную карточку.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
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Спортинг Лиссабон Лилль Лига чемпионов Виктор Дьекереш видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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