Машина Дьекереш и шедевр в девятку. Спортинг уверенно обыграл Лилль в ЛЧ
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу чемпионов Португалии
Вечером 17 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Лиллем». Игра прошла на «Эштадиу Жозе Алваладе», Лиссабон.
В первом тайме хозяева, точным ударом звездного форварда Виктора Дьекереша, открыли счет на 38-й минуте, а уже на 40-й минуте матча «Лилль» играл в меньшинстве. На 65-й минуте «Спортинг» поставил точку на этой встрече голом в девятку.
Лига чемпионов. 1-й тур. 17 сентября
Спортинг (Португалия) – Лилль (Франция) – 2:0
Голы: Дьекереш, 38, Дебаст, 65
Спортинг: Израэль, Дебаст, Инасиу, (Реис, 13), Диоманде, Куэнда, (Араухо, 73), Морита, (Браганса, 46), Юльманн, Катамо, Тринкау, (Хардер, 88), Дьекереш, Гонсалвеш
Лилль: Шевалье, Менье, Манди, (Буадди, 64), Диаките, Александру, Баккер, (Гудмундссон, 82,) Жегрова, Андре, Гомес, Сахрауи, (Кабелла, 71), Дэвид, (Фернандес, 64)
Предупреждения: Морита, 45+1, Дебаст, 86 – Гомес, 21, 40, Дэвид, 40, Андре, 56, Буадди, 72
Удаление: Гомес, 40
Видео голов и обзор матча
События матча
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