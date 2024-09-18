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Спортинг Лиссабон
17.09.2024 22:00 – FT 2 : 0
Лилль
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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 01:55 | Обновлено 18 сентября 2024, 02:39
49
0

Спортинг – Лилль – 2:0. Пушечный выстрел в девятку. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25

18 сентября 2024, 01:55 | Обновлено 18 сентября 2024, 02:39
49
0
Спортинг – Лилль – 2:0. Пушечный выстрел в девятку. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Зено Дебаст

Вечером 17 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Португальский «Спортинг» на домашней арене переиграл французский «Лилль» (2:0).

Форвард Виктора Дьекереш открыли счет на 38-й минуте, а на 65-й минуте Зено Дебаст удвоил перевес «Спортинга» суперголом в девятку.

⚽️ Лига чемпионов. 1-й тур, 17 сентября

22:00. Спортинг (Португалия) – Лилль (Франция) – 2:0

Голы: Дьекереш, 38, Дебаст, 65

Видео голов и обзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Зено Дебаст (Спортинг Лиссабон).
40’
Анхель Гомес (Лилль) получает красную карточку.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
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Лилль Спортинг Лиссабон видео голов и обзор Лига чемпионов Виктор Дьекереш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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