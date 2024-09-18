Спортинг Лиссабон

Вечером 17 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

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Португальский «Спортинг» на домашней арене переиграл французский «Лилль» (2:0).

Форвард Виктора Дьекереш открыли счет на 38-й минуте, а на 65-й минуте Зено Дебаст удвоил перевес «Спортинга» суперголом в девятку.

⚽️ Лига чемпионов. 1-й тур, 17 сентября

22:00. Спортинг (Португалия) – Лилль (Франция) – 2:0

Голы: Дьекереш, 38, Дебаст, 65

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