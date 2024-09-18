17.09.2024 22:00 – FT 2 : 0
Лига чемпионов18 сентября 2024, 01:55 | Обновлено 18 сентября 2024, 02:39
49
0
Спортинг – Лилль – 2:0. Пушечный выстрел в девятку. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25
18 сентября 2024, 01:55 | Обновлено 18 сентября 2024, 02:39
49
0
Вечером 17 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Португальский «Спортинг» на домашней арене переиграл французский «Лилль» (2:0).
Форвард Виктора Дьекереш открыли счет на 38-й минуте, а на 65-й минуте Зено Дебаст удвоил перевес «Спортинга» суперголом в девятку.
⚽️ Лига чемпионов. 1-й тур, 17 сентября
22:00. Спортинг (Португалия) – Лилль (Франция) – 2:0
Голы: Дьекереш, 38, Дебаст, 65
Видео голов и обзор матча
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Зено Дебаст (Спортинг Лиссабон).
40’
Анхель Гомес (Лилль) получает красную карточку.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 18 сентября 2024, 00:54 6
Товарища украинского боксера не хотели пускать в самолет
Бокс | 17 сентября 2024, 07:14 33
Виталий вспомнил поражение Владимира в мегафайте на Уэмбли
Бокс | 17.09.2024, 23:07
Футбол | 17.09.2024, 09:25
Футбол | 18.09.2024, 02:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.09.2024, 19:35 2
16.09.2024, 14:16 17
17.09.2024, 08:19
16.09.2024, 15:03 10
Бокс
16.09.2024, 08:43 1
16.09.2024, 08:05
16.09.2024, 01:13