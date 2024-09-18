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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 05:55 | Обновлено 18 сентября 2024, 06:30
14
0

Это фантастика, исполнена мечта. Дьекереш рад, что принес победу Спортингу

Португальский «Спортинг» на домашней арене переиграл французский «Лилль»

18 сентября 2024, 05:55 | Обновлено 18 сентября 2024, 06:30
14
0
Это фантастика, исполнена мечта. Дьекереш рад, что принес победу Спортингу
УЕФА. Виктор Дьекереш

Вечером 17 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Португальский «Спортинг» на домашней арене переиграл французский «Лилль» (2:0). Форвард Виктора Дьекереш открыли счет на 38-й минуте, а на 65-й минуте Зено Дебаст удвоил перевес «Спортинга» суперголом в девятку.

Форвард Спортинга Виктор Дьекереш был назван игроком матча. После игры он рассказал о своем дебютном матче Лиги чемпионов:

«Это фантастика! Это была мечта — играть в этом соревновании, и я наконец-то осуществил эту мечту. Лучше и быть не могло. Это было действительно фантастично, великолепное чувство. Это была тяжелая игра, немного сумбурная в начале. Мы создали пару хороших моментов и забили. Мы могли бы сыграть немного лучше во втором тайме, но мы забили еще один гол, и это еще одна игра без пропущенных мячей. Это был очень хороший день».

Рубен Аморим, главный тренер Спортинга: «Цель та же, что и всегда. Это была домашняя игра, первая в сезоне. Мы нервничали в начале игры, но потом все прошло хорошо. Мы нервничали, а затем стало заметно, что и «Лилль» нервничает, мы придали им уверенности. Это нормально, молодая команда, которая с нетерпением ждала эту игру. Но затем мы начали создавать моменты, стало больше прямых передач Виктору. Мы забили, не дав «Лиллю» много шансов. Затем мы контролировали игру, но принимали плохие решения с мячом. Этот формат ЛЧ очень важен – надо идти от игры к игре, это три очка. Это была не блестящая игра, но это победа, и мы движемся дальше».

Зено Дебаст, защитник Спортинга о своем голе: «Я не знаю, что сказать, у меня нет слов. Я даже не праздновал, я просто бегал по полю. Я очень счастлив. Это новый старт для меня после трудного времени. Я верю, что команда и тренер были рядом со мной, как и болельщики. Я могу только продолжать работать, но, конечно, мне нужно совершенствоваться и продолжать работать».

Александро, защитник Лилля: «Мы хотели уехать с победой, но, к сожалению, нам это не удалось. Мы извлекли много позитива из этой игры, несмотря на поражение. У нас была ошибка в защите, которая осложнила игру. Во втором тайме нам не хватило эффективности в атаке, и мы потеряли темп против очень сильной команды».

Видео голов и обзор матча

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Лига чемпионов Спортинг Лиссабон Лилль Виктор Дьекереш Рубен Аморим Алекс Родриго Диас да Коста
Николай Степанов Источник: УЕФА
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